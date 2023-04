Décarbonation de l'aviation : accord provisoire entre le Conseil et le Parlement européens

Un accord provisoire a été conclu, ce 25 avril, entre le Conseil et le Parlement européens concernant l'initiative ReFuelEU Aviation, qui vise à accroître l'utilisation des carburants durables, soumis à une « offre faible et des prix encore beaucoup plus élevés que ceux des combustibles fossiles ».

Si les principaux points clés de la proposition de la Commission sont conservés, à savoir notamment l'obligation de mise à disposition, de la part des fournisseurs de carburant d'aviation, d'une part minimale de carburant alternatif pour les exploitants d'aéronefs, quelques amendements sont toutefois apportés au projet de texte. Sont désormais considérés comme carburants durables l'hydrogène renouvelable et les carburants produits à partir d'huiles de cuisson ou de gaz résiduels. En revanche, les biocarburants issus de l'alimentation animale, des cultures vivrières, ainsi que ceux dérivés des matières premières de palme et de soja sont exclus du critère de durabilité. Le nouvel objectif est de 2 % de carburants durables dès 2025, avec une progression tous les cinq ans pour atteindre 70 % en 2050.

Enfin, les recettes issues des amendes de non-conformité à ces nouvelles dispositions seront allouées à la recherche et à l'innovation visant à combler la différence de prix entre les carburants durables et conventionnels. Un label européen informant les passagers de la performance environnementale des vols est également prévu à partir de 2025.