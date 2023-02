Décarbonation de l'aviation : le secteur fait le plein d'initiatives

Producteurs de carburants durables, constructeurs d'aéronefs, acteurs aéroportuaires et compagnies aériennes : à l'instigation des ministres de la Transition énergétique, des Transports et de l'Industrie, les principaux acteurs de l'aérien se sont réunis, mardi 14 février, au sein d'un nouveau groupe de travail. Objectif de cette initiative : favoriser l'émergence d'une filière de carburants durables moins dépendante des importations et susceptible d'aider le secteur à atteindre ses objectifs de décarbonation en 2050. Pour les ministres, seule une bonne coordination de ces parties prenantes peut garantir le succès de cette démarche.

Ce groupe de travail devrait se réunir régulièrement, afin de partager des objectifs communs de production et d'incorporation de carburants durables, mais aussi de construction d'aéronefs autorisés à les utiliser. L'enjeu est de taille puisque l'utilisation du kérosène fossile constitue la principale source de CO 2 du secteur et que son trafic devrait encore augmenter d'ici à 2050. Or, ces nouveaux carburants, issus de la biomasse ou de synthèse (e-fuels) laissent espérer des gains d'émissions de gaz à effet de serre entre 70 et 95 % sur l'ensemble de leur cycle de vie. À partir de 2025, les compagnies aériennes verront en outre progressivement supprimer leurs quotas carbone gratuits.

Pour atteindre leur ambition, les acteurs du secteur pourront notamment s'appuyer sur les lauréats de l'appel à projets « Développement d'une filière de production française de carburants aéronautiques durables », porté par l'Agence de la transition écologique (Ademe) et lancé en 2021 dans le cadre de France 2030 : Engie et Infinium, producteurs de carburant de synthèse à Dunkerque, à partir du CO 2 capté sur les installations d'ArcelorMittal, ou Elyse Energy qui valorise, avec Khimod, le CO 2 du bioéthanol dans la création de carburant de synthèse. Elyse Energy ambitionne aussi, avec d'autres partenaires, de construire la première unité industrielle française de production de biokérosène avancé, à partir de biomasse durable.