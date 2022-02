Décarbonation des bâtiments : Accenta et Oze Energies annoncent leur fusion

Le 8 février, les start-up Accenta et Oze Energies ont annoncé leur fusion pour proposer des solutions de performance énergétique et de décarbonation des bâtiments. Les deux entreprises se regroupent sous le même nom d'Accenta et « fusionnent ainsi leur gamme de produits », indiquent les deux partenaires, spécialisés dans l'intelligence artificielle dans l'immobilier.

Accenta développe une technologie qui vise à réduire, pour les besoins de chaleur et de ventilation, « jusqu'à 80 % la consommation d'énergie achetée et jusqu'à 95 % les émissions de CO 2 du bâtiment ». De son côté, Oze Energies propose une solution qui assurerait 25 % d'économies d'énergie, en moyenne, et améliorerait la qualité de l'air et le confort des occupants.