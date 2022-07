Acier décarboné : un consortium industriel lance la société GravitHy

Pour répondre à la demande d'acier décarbonné et aux objectifs de l'Union européenne en matière d'émissions de carbone, le consortium industriel composé d'EIT InnoEnergy (soutenu par l'UE), Engie New Ventures, Plug, Forvia, Primetals technologies et le groupe Idec a lancé ce 30 juin 2022 la société GravitHy. Grâce à une collaboration intersectorielle et à un investissement global de 2,2 milliards d'euros, une aciérie à base d'hydrogène devrait voir le jour à Fos-sur-Mer en région PACA avec 3000 emplois directs et indirects à la clés. La construction débutera en 2024 pour une production industrielle opérationnelle en 2027.

D'après un rapport de 2019 du Sénat, les émissions de la filière sidérurgique en France se sont élevées à 19 millions de tonnes de CO 2 en 2017. Il s'agit d'un des secteurs industriel les plus polluants soit 4 % des émissions totales françaises de CO 2 . Avec une production annuelle de 2 millions de tonnes de fer de réduction directe (DRI) à base d'hydrogène vert et bas carbone, cette usine permettra d'éviter 4 millions de tonnes de CO 2 e. L'acier vert sera produit sur place en tant que matière première ou sera commercialisé mondialement sous la forme de fer briqueté à chaud (HBI). La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher se félicite du projet : « C'est un coup double : décarbonation d'un secteur clé, la production d'acier, en complémentarité des efforts déjà engagés depuis le début d'année, tout en contribuant à structurer notre filière nationale de production d'hydrogène décarboné ».