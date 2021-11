Décarbonation de l'industrie : l'Ademe annonce 42 nouveaux lauréats à l'appel à projets

Ce vendredi 20 novembre, les ministères de l'Écologie, de l'Économie et de l'Industrie ont sélectionné 42 nouveaux lauréats à l'appel à projets Décarbonation de l'industrie de l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (Ademe). Pour rappel, ce dispositif, lancé en septembre 2020 dans le cadre du plan France relance, est doté d'une enveloppe de 1,2 milliard d'euros jusqu'en 2022. En ajoutant les 42 projets cités (voir sur la carte ci-dessous), il finance un total de 141 projets, à hauteur d'environ deux milliards d'investissement, dont 758 millions en soutien public.

Le volet Efficacité énergétique et décarbonation des procédés compte 28 nouveaux lauréats, pour un investissement industriel de 689 millions d'euros, dont 133 millions d'aides de l'État. Quatorze projets, attachés quant à eux au volet Chaleur biomasse, ont été sélectionnés. Ils bénéficieront de 245 millions d'euros d'investissement et de 109 millions d'aides publiques. Sous couvert de l'aval de la Commission européenne, ces projets pourront également se partager 34 millions d'euros d'aide au fonctionnement.