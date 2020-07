Décarbonation de l'industrie : une enveloppe de 200 M€ votée par le Sénat

Dans le cadre de la discussion du troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR3), un amendement du Gouvernement a été voté le 18 juillet au Sénat afin d'ouvrir 490 millions d'euros (M€) d'autorisations d'engagement en faveur de la réindustrialisation.

Trois volets sont prévus. En premier lieu, 200 M€ seront dédiés à la décarbonation via l'Ademe. « Avant la crise, le rythme de réduction des émissions de l'industrie était insuffisant pour atteindre les objectifs climatiques français. L'incertitude créée par la crise sanitaire ralentira encore davantage l'engagement de projets de décarbonation souvent complexes mais nécessaires à la tenue des objectifs de la France », explique le Gouvernement.

En second lieu, 40 M€ sont prévus pour l'adoption de technologies du futur via l'Agence de services et de paiement (ASP). Sont ici visées le numérique, la robotisation et l'adoption de nouvelles technologies comme la réalité augmentée ou l'intelligence artificielle.

Enfin, 250 M€ seront consacrés à la relocalisation et au soutien aux projets d'investissement industriel territoriaux via Bpifrance. Le soutien à la relocalisation va cibler en priorité les domaines de la santé, de l'électronique, des télécommunications et des « intrants » essentiels de l'industrie (chimie, agro-alimentaire, métaux et matières premières ), annonce le Gouvernement.

« Trois appels à projets seront mis en œuvre sur les trois axes », a annoncé Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics, précisant qu'ils le seraient très rapidement.