Décarbonation de l'industrie: le Gouvernement annonce 29 nouveaux lauréats

Les dispositifs de soutien à la décarbonation de l'industrie française, mis en place dans le cadre du plan de relance, comptent 29 nouveaux lauréats. Les ministères de l'Économie et de la Transition écologique ont présenté 15 lauréats supplémentaires du dispositif « Efficacité énergétique et décarbonation des procédés » et 14 du dispositif « Chaleur biomasse ». Ils s'ajoutent aux 70 projets précédemment lauréats, annoncés en décembre 2020 puis en mars et avril 2021.

Les 15 premiers représentent au total un investissement de 108 millions d'euros de la part des industriels et profiteront d'une aide de l'État de 28 millions d'euros. Selon un communiqué du Gouvernement, ces projets devraient réduire de 68 600 tonnes de CO 2 par an les émissions de l'industrie en France. À titre d'exemple, on compte parmi eux le programme du papetier Gascogne Papier à Mimizan (Landes) pour récupérer un sous-produit de sa chaîne de production de papier kraft pour en faire un combustible remplaçant le fioul. L'entreprise estime ainsi pouvoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60 %.

Du côté du dispositif « Chaleur biomasse », les 14 nouveaux lauréats mobiliseront 42 millions d'euros d'investissement pour une baisse estimée de 137 000 tonnes de CO 2 émis par an. Le tout bénéficiera de 15 millions d'euros d'aide à l'investissement (au lancement des projets) et de 52 millions d'aide au fonctionnement (une fois les projets lancés) de la part de l'État.

Une dernière relève d'appels à projets aura lieu le 14 octobre 2021. Les projets de renouvellement des chaudières biomasse existantes de forte puissance seront éligibles, notent les ministères dans leur communiqué. Par ailleurs, d'ici là, le Gouvernement souligne que d'autres dispositifs de soutien ont été rendu disponibles, notamment une aide financière pour les projets d'installations biomasse de petite puissance et un accompagnement des projets d'eau chaude solaire.