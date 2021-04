Décarbonation de l'industrie : 21 nouveaux projets lauréats

Vingt-et-un projets ont été retenus dans le cadre de l'appel d'offres visant à accompagner les industriels à convertir leurs unités de production de chaleur fonctionnant à partir de combustibles fossiles à la biomasse. Ces projets bénéficieront d'une aide à l'investissement de 66 millions d'euros et d'une aide au fonctionnement de 99 M€, pour un investissement global de 249 M€.

Des conversions de chaufferies, séchoirs, fours et chaudières sont accompagnées. La coopérative agricole Sun Deshy, basée à Soudron (Marne) va substituer le charbon par la biomasse sur ses lignes de séchage à hauteur de 75 %. L'entreprise Swiss Krono, spécialisée dans les panneaux de bois à Sully-sur-Loire (Loiret), va substituer le gaz par la biomasse avec l'installation d'une chaudière de 55 MW, qui devrait couvrir 85 % des besoins thermiques du site. Le transformateur agroalimentaire Diana, à Cossé-le-Vivien (Mayenne), va pouvoir se passer de fioul lourd grâce à l'installation d'une chaufferie biomasse de 3,6 MW pour ses besoins en vapeur. Selon le Gouvernement, la concrétisation de ces 21 projets permettra d'éviter l'émission de 314 000 tonnes de CO 2 par an.

Dix-sept projets avaient été retenus lors d'un premier round en mars 2021.