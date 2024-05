Décarbonation : quatre nouvelles usines soutenues par l'État

Dix futures usines vont bénéficier du soutien de l'État, dont certaines auront un rôle à jouer dans la transition énergétique. Ces lauréates de l'appel à projets « Première usine », ouvert en 2022 dans le cadre du plan France 2030, ont été dévoilées par le ministre délégué chargé de l'Énergie et de l'Industrie, Roland Lescure, le 23 mai sur le salon VivaTech à Paris. Elles se partageront 42 millions d'euros d'aides publiques pour renforcer la réindustrialisation « dans des secteurs d'intérêt prioritaire (matériaux, recyclage, transport et agroalimentaire) à fort potentiel de croissance ». En cinq relèves, ce dispositif a financé, à hauteur de 885 millions d'euros, le développement de 66 projets industriels.

Parmi les dix nouvelles usines, dont l'ouverture est ainsi permise « dans les prochains mois », quatre d'entre elles joueront sur la décarbonation. Implantée à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), l'entreprise Energy Observer Developments (EODev) fabriquera, sur son site « Defhy » à Athony (Hauts-de-Seine), des piles à combustible au dihydrogène (H 2 ) pour se soustraire aux générateurs électriques conventionnels. L'usine « Gravithy », montée par un consortium européen à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), compte sur la production de minerai de fer pré-réduit (DRI) en remplaçant le gaz naturel ou le charbon nécessaire au processus par de l'hydrogène « décarboné ».

Le projet « Ballons », situé à Chavelot (Vosges) et lancé par une start-up baptisée My Vosges, veut développer une « technologie de pyrolyse du bois en vue de produire du biocarbone », un substitut au charbon qualifié de « neutre » - à la différence du biochar, dont l'empreinte carbone est considérée comme négative (c'est-à-dire qu'il stocke plus de carbone que son processus de production en émet). Enfin, la filière du biogaz sera accompagnée de la prochaine usine « Puri-Fab », montée par la société Deltalys à Saint-Fons (Rhône), qui vise à produire des médias filtrants « issus de l'économie circulaire » pour écarter les bactéries de la captation du biogaz.