Décarbonation des réseaux de chaleur (2/5) : avec le bois, Cattenom fait le choix gagnant pour ses finances

Pas d'appro, pas de projet Le plan d'approvisionnement d'un projet biomasse est un élément clef de sa réussite. Préparé bien en amont grâce à la consultation de plusieurs dizaines d'acteurs du territoire, il définira le type de matières disponibles, en quantités et en qualités (plaquettes forestières, biomasse agricole, déchets de bois, bois d'élagage, etc.). La composition de cette biomasse déterminera quel type de chaudière choisir et quels réglages opérer, le type de traitement des fumées à réaliser, le stockage à prévoir, le devenir des cendres et poussières récupérées. « Il faut un combustible le plus homogène possible. Cela influence grandement le projet », rappelle Marc Lerat.