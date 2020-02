Déchets du bâtiment : Brune Poirson lance un appel à projets pour anticiper la filière REP

La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, a lancé, ce mercredi 5 février, un appel à projets sur la gestion des déchets du bâtiment, à l'occasion d'un déplacement dans l'Aube.

« On ne peut plus se contenter d'avoir seulement 2 % de toutes nos moquettes et de nos fenêtres recyclés ! Seule la moitié des déchets du bâtiment est recyclée et réutilisée, alors qu'il s'agit du secteur qui en produit le plus en France », rappelle la secrétaire d'État. Le secteur du bâtiment produit en effet 227,5 millions de tonnes par an.

Cet appel à projets, doté de 20 millions d'euros, anticipe la création, début 2022, de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) prévue par la loi sur l'économie circulaire, définitivement adoptée par le Parlement le 30 janvier. Il vise à recueillir des solutions pouvant être répliquées partout en France, avec quatre objectifs : réduire la production de déchets, augmenter le taux de recyclage, augmenter la part de déchets recyclés dans la construction, promouvoir des solutions de massification autour de la technologie, de la traçabilité, des données techniques ou encore de la logistique.

Les entreprises candidates sont invitées à déposer leurs dossiers auprès de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) jusqu'au 25 septembre 2020.