Déchets et risques professionnels : deux outils d'évaluation dédiés à la collecte et au traitement

« Les salariés du secteur des déchets (collecte, tri et traitement) sont exposés à de nombreux risques professionnels : troubles musculosquelettiques et mal de dos liés aux manutentions manuelles, accidents liés aux chutes, risque routier, blessures, intoxications dues à la manipulation de produits chimiques », rappellent l'Assurance Maladie – Risques professionnels et l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Ces risques sont à l'origine de 550 000 journées de travail perdues par an.

C'est pourquoi les deux partenaires proposent deux outils d'évaluation des risques dédiés à ce secteur : l'un axé sur la collecte et l'autre sur le tri et le traitement des déchets. Ce service « gratuit et anonyme » permet de réaliser son document unique d'évaluation des risques (DUER) et de définir un plan d'actions de prévention adapté à son entreprise. Le DUER n'est pas figé et doit intégrer les risques d'exposition à la Covid-19, rappelle l'Assurance Maladie.

Cette dernière propose des soutiens financiers pour prévenir les troubles musculosquelettiques (TMS). L'aide TMS Pros Action permet de financer l'achat de matériels ou d'équipements pour réduire les contraintes physiques et réaliser des formations. L'outil TMS Pros Diagnostics permet, quant à lui, de financer la formation, l'évaluation et la mise en place d'un plan d'actions contre ces risques.