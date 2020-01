Déchets textiles : nouvel agrément pour l'éco-organisme Éco TLC

Un arrêté du 20 décembre 2019 renouvelle l'agrément de l'éco-organisme Éco TLC pour la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des déchets de textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures. Ce nouvel agrément est délivré jusqu'au 31 décembre 2022. Éco TLC l'a déjà obtenu en 2009 et 2014.

« Selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs, les metteurs sur le marché de produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures (producteurs, importateurs et distributeurs) doivent pourvoir ou contribuer au traitement des déchets qui en sont issus », rappelle la notice de l'arrêté. Les metteurs sur le marché peuvent remplir ces obligations en mettant en place un système individuel approuvé ou en adhérant à un éco-organisme titulaire d'un agrément.

Chaque année, 2,6 milliards de textiles d'habillement, linge de maison et chaussures (TLC) sont mis sur le marché. Cela représente un volume de 624 000 tonnes soit environ 9,5 kg par an et par habitant. En 2018, plus de 239 000 tonnes de déchets textiles ont été collectés à travers 45 000 points d'apport volontaire. Le cahier des charges de la filière a fixé un objectif de collecte de 300 000 tonnes par an d'ici 2019.

« 99,6 % des TLC triés sont valorisés, dont 58,6 % sont réutilisés en l'état, 41 % sont recyclés ou valorisés (10 % en chiffons, 22,6 % en effilochage, 8 % transformés en combustibles solides de récupération et 0,4 % éliminé avec valorisation énergétique). Seul 0,4 % n'est pas valorisé ! », indiquait Éco TLC lors de la présentation des chiffres 2018, en septembre dernier.