Onze projets ont été retenus dans le cadre de l'appel à projets « Territoires déchet connectés » du Comité stratégique de filière (CSF) « Transformation et valorisation des déchets ».

À destination des collectivités et des entreprises, cet appel à projets, lancé en novembre 2019, vise à réduire la production de déchets et à améliorer le taux de recyclage et la performance de gestion des déchets ménagers, grâce à des solutions connectées. La communauté d'agglomération du sud-est toulousain (SICOVAL) a, par exemple, été retenue pour une application qui personnalise la demande de service de collecte pour les usagers diffus, ou le système LIXO, pour sa Cam collecte, qui analyse la qualité du tri à la source à partir de caméras embarquées dans les véhicules de collecte.

Les onze projets labellisés CSF seront recommandés auprès d'organismes d'accompagnement publics ou privés : Ademe, BPI, éco-organismes, et Régions, afin de faciliter leur financement. Ils seront également mis en réseau et seront démonstrateurs des solutions numériques encouragées dans le cadre du déploiement des schémas de collecte.

Les onze projets sélectionnés sont portés par : la communauté de communes Pays Haut Val d'Alzette, la communauté de communes Île d'Oléron, Decoset Syndicat Mixe, Grenoble Alpes Métropole, Lixo, Rennes Métropole, Sicoval (sud-est toulousain), Simpliciti, SMD3 (département de la Dordogne), Styx Groupe.