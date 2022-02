Déclaration de Strasbourg : l'Europe s'engage à renforcer la protection de la biodiversité

Les ministres européens de l'Environnement ont réaffirmé leur ambition de « ramener la nature dans nos vies et faire en sorte que la biodiversité de l'Europe soit sur la voie du rétablissement d'ici 2030 ». Réunis les 24 et 25 février derniers à Strasbourg par la présidence française du Conseil de l'Union européenne, ils ont adopté la « déclaration de Strasbourg », aux côtés du commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche, Virginijus Sinkevičius.

« La déclaration de Strasbourg dresse un état des lieux des positions communes des États-membres et réaffirme l'ambition de l'Union européenne dans la lutte contre les principales pressions pesant sur les habitats et les espèces », énonce le ministère français de la Transition écologique. Le texte prône ainsi l'extension du réseau Natura 2000, désormais trentenaire, dans le but d'atteindre 30 % d'aires protégées d'ici à 2030 (contre 18 % sur terre et 9 % en mer, actuellement).

Il recommande également le lancement, par la Commission européenne, « d'une réflexion sur l'opportunité et les contours possibles d'un fonds dédié à la biodiversité », permettant la mise en œuvre de futurs plans de restauration des écosystèmes terrestres et marins. En outre, il préconise de simplifier et de faciliter l'accès aux financements, notamment en consacrant 7,5 % des dépenses annuelles de l'Union aux objectifs de protection de la biodiversité, dès 2024 (puis 10 % en 2026 et 2027).

La première action concrète issue de cette déclaration concerne la région Grand Est. Le projet « Life Biodiv'Est », lancé dans le cadre de l'Instrument financier européen pour l'environnement (Life), consacrera 26,1 millions d'euros sur dix ans à la création de dix nouvelles réserves naturelles régionales, à l'élaboration de dix plans d'action pour protéger des espèces locales menacées et à la plantation de 1000 kilomètres de haies.