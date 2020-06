Un centre de déconstruction des bateaux de plaisance ouvre en Martinique

L'Association pour la plaisance éco-responsable (Aper) a annoncé l'ouverture d'un centre de déconstruction des bateaux de plaisance en Martinique. L'Aper est l'éco-organisme agréé de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (DBPS). À l'issue d'un appel d'offre réalisé au cours du premier trimestre 2020, la société Métal Dom, située à Fort-de-France, a été retenue par l'Aper pour assurer la déconstruction des bateaux de plaisance en fin de vie sur le territoire de la Martinique. Ce centre entre en activité dès ce mois de juin pour traiter les bateaux hors d'usage sur le territoire insulaire.

Il s'agit du 23e centre de déconstruction opérationnel du réseau Aper et du premier en Outre-mer. Des candidatures sont actuellement à l'étude sur la Guadeloupe et Saint-Martin, où l'éco-organisme espère ouvrir des centres avant la fin de l'année. Des discussions ont également été engagées sur les territoires de La Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.