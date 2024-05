Agrivoltaïsme : le président de la Région Normandie veut faire annuler le décret

Le président de la Région Normandie, Hervé Morin, a annoncé, le 17 mai, qu'il allait déposer un recours devant le Conseil d'État contre le décret relatif à l'agrivoltaïsme. Il a indiqué travailler en parallèle avec la chambre d'agriculture régionale à des critères restrictifs pour encadrer l'attribution de projets.

Depuis plusieurs mois, l'élu dénonce « les dégâts irréversibles » que pourraient causer des installations agrivoltaïques sur l'agriculture normande. « À cause de l'agrivoltaïsme, ce sont des zones agricoles et d'élevages entières qui risquent d'être cannibalisées par la présence des panneaux photovoltaïques. En particulier, toute l'industrie laitière pourrait être impactée : si la production de matière première disparait, les usines agroalimentaires de première transformation sont vouées à fermer, portant un coup fatal à cette filière d'élevage déjà fragile », indiquait un communiqué de presse de la Région, publié fin janvier. Par ailleurs, Hervé Morin pointait du doigt le risque de disparition de paysages bocagers. « Le déploiement de panneaux solaires sur les zones artificialisées, dont les parkings et les toitures pourrait déjà fortement contribuer à réduire nos impasses énergétiques sans détruire notre tissu agricole et nos paysages », soulignait-il. Pas entendu, il a décidé de saisir le Conseil d'État.

En avril dernier, lors de la publication du décret, la Confédération paysanne a, elle aussi, indiqué qu'elle déposerait un recours devant le Conseil d'État : « Par ce texte, le Gouvernement fait même tomber les rares garde-fous instaurés par le législateur pour préserver les paysan.nes et le foncier de l'appétit des énergéticiens. Il confirme le fait que l'installation de panneaux photovoltaïques au sol représente une menace pour notre souveraineté alimentaire », déclarait le syndicat agricole.