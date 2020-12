Véhicules peu polluants : le décret sur les nouvelles modalités d'aide à l'achat est paru

Le décret actant les nouvelles modalités d'aide à l'achat de véhicules peu polluants est paru. Il confirme ainsi les évolutions annoncées début novembre. Ainsi à partir du mercredi 9 décembre, une aide de 1 000 euros est octroyée pour l'achat d'un véhicule d'occasion (ou location longue durée) qui émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre (g/km), autrement dit les véhicules électriques.

À compter du 1er juillet 2021, les montants du bonus écologique pour un véhicule neuf diminuent de 1 000 euros et les véhicules Crit'Air 2 ne seront plus éligibles à la prime à la conversion. Autrement dit, la mise au rebut d'un véhicule essence ou hybride répondant aux normes Euro 4 ou d'un véhicule diesel répondant aux normes Euro 5 et Euro 6 ne donnera plus droit à la prime. Par ailleurs, le plafond d'émissions de CO 2 des véhicules neufs éligibles à la prime à la conversion est abaissé à 132 g/km.