Un décret prolonge le bonus écologique et la prime à la conversion jusqu'en juillet 2022

Le gouvernement prolonge à nouveau les dispositions du « bonus écologique » jusqu'en juillet 2022. Le ministère de la Transition écologique publie ce jeudi 30 décembre 2021 un décret qui repousse la réduction des aides à l'acquisition de véhicules électriques (VE) ou hybrides rechargeables (VHR).

Concrètement, les bonus respectifs pour l'achat ou la location d'un VE ou d'un VHR seront maintenus jusqu'au 1er juillet 2022. Au-delà, le bonus écologique à l'acquisition d'un VE, de moins de 45 000 euros, passera de 6 000 à 5 000 euros pour les particuliers, et de 4 000 à 3 000 euros pour les professionnels. Le bonus à l'acquisition d'un véhicule électrique, dont le prix se situe entre 45 000 et 60 000 euros, s'abaissera à 1 000 euros. Quant au bonus de 1 000 euros attaché aux VHR, dont le prix est inférieur ou égal à 50 000 euros, il sera supprimé.