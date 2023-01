Les comités régionaux de l'énergie prennent forme

Afin de mettre en musique cette idée de planification énergétique à l'échelle régionale, un décret récemment publié définit le rôle et la composition des comités régionaux de l'énergie. Ces nouvelles instances ont été créées par la loi Climat et résilience d'août 2021. Elles sont chargées de décliner la Programmation pluriannuelle de l'énergie nationale (PPE) en objectifs régionaux à intégrer dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet). Ces comités doivent surtout être l'occasion d'organiser une concertation pour que les objectifs de développement des énergies renouvelables soient partagés par tous les échelons du territoire, en particulier les collectivités locales.

Ainsi, les comités seront créés et coprésidés par le préfet de région et le président de Région qui y intègreront des représentants de l'État, de la Région, des échelons territoriaux (départements, communes), des entreprises et de la société civile pour six ans.

Les comités se réuniront au moins un fois par an et seront chargés de proposer au ministre chargé de l'Énergie des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et le froid, l'électricité et le gaz de la région. Ils seront associés à l'élaboration des objectifs énergétiques des Sraddet et, chaque année, en suivront l'évolution et dresseront un bilan.

Le rôle de ces comités régionaux sera majeur durant l'année 2023 puisque la toute première loi de programmation de l'énergie et du climat (LPEC) doit être adoptée d'ici à juillet. La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la PPE devront ensuite être mises à jour pour appliquer les orientations du texte. Les contributions des comités régionaux seront essentielles lors de l'élaboration de ces documents stratégiques.