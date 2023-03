PAC : l'écorégime acté par décret

La mise en place de l'écorégime constituait l'une des grandes nouveautés de la Politique agricole commune (PAC) 2023. Un décret publié au Journal officiel de ce jeudi 9 mars entre dans le détail du dispositif. Il rappelle les trois voies d'accès à l'écorégime (« pratiques de gestion agroécologique des surfaces agricoles », « certification environnementale » et « éléments favorables à la biodiversité »), ainsi que les deux ou trois niveaux d'exigence pour chacune.

Le texte confirme pour la première voie (pratiques de gestion agroécologique des surfaces agricoles) la nécessité d'une diversification des cultures, du maintien d'une proportion minimale de prairies permanentes non labourées et d'une couverture végétale minimale. Il rappelle les pratiques attendues et les indicateurs de la deuxième voie (certification environnementale), comme « l'utilisation d'au moins deux matériels ou outils d'aide à la décision favorisant la réduction de l'utilisation d'intrants de synthèse » et l'engagement de l'exploitation dans une démarche de recyclage des déchets d'exploitation. Il indique les proportions d'éléments favorables à la biodiversité nécessaires pour la troisième voie, ainsi que les éléments requis pour le « bonus haies ».