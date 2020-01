Vers le déploiement de stations de distribution bioGNV en circuits courts

Installer plus de 150 stations de distribution de gaz naturel pour véhicules issu de la méthanisation (bioGNV) à horizon de quatre ans : c'est l'objectif que se sont fixés Karrgreen, spécialisée dans la distribution de bioGNV sans intermédiaire, Prodeval, spécialisée dans le traitement et la valorisation de biogaz, et le fournisseur de gaz et d'électricité via des circuits courts, E-pango.

Ces acteurs viennent de signer un accord stratégique de déploiement. Les stations seront destinées prioritairement aux poids lourds, cars, bus, et autres transports routiers. Le réseau fonctionnera sur la base de relations directes des producteurs aux consommateurs : les stations Karrgreen seront détenues par des sociétés de territoire (des SAS) qui auront comme actionnaires majoritaires des acteurs des territoires concernés. Elles disposeront également de bornes électriques de recharge de véhicules électriques. « 100% de l'électricité des stations, tant pour l'alimentation des compresseurs que pour l'alimentation des batteries, sera une énergie verte avec certificat d'origine garanti », assurent les partenaires dans un communiqué.