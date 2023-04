Dépolluer les effluents industriels avec des fibres synthétiques

Filtrer les déchets avec des fibres synthétiques qui capturent instantanément les polluants : c'est le principe d'Ajelchim, solution de traitement des effluents industriels lancée, courant février, par Chimirec, spécialisé dans la collecte et le traitement de déchets, en collaboration avec Ajelis. Née en 2014 d'un partenariat entre le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et l'université Paris-Saclay, cette start-up conçoit et produit des matériaux filtrants à base de fibres synthétiques pour dépolluer l'eau et l'air, ainsi que pour recycler et valoriser les métaux.

L'outil développé par les deux entreprises prend la forme d'une unité mobile baptisée Chimicapt Box. Elle est munie de cartouches de filtration régénérables adaptées aux polluants à traiter : métaux lourds (nickel, cuivre, zinc, etc.), nitrates, colorants... La seule maintenance à opérer consiste à remplacer les cartouches une fois les fibres saturées. Le procédé de régénération de ces fibres inclut la récupération des polluants métalliques et leur valorisation à Paimbœuf (Loire-Atlantique), chez Aretzia, filiale de Chimirec spécialisée dans le traitement des eaux.

Destinée aux secteurs de l'aéronautique, du traitement de surface ou encore de la chimie, cette solution permet, selon Chimirec et Ajelis, « une réduction des volumes de déchets générés (moins de transport) et la réutilisation possible de l'eau traitée dans les process industriels ».