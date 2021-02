Dépollution des sols : Ortec et Soleo se rapprochent

OGD, la filiale dépollution du groupe Ortec et la société Soleo Services ont décidé de se rapprocher pour créer l'entité Ortec-Soleo. Ce nouvel acteur « de référence » représente un chiffre d'affaires combiné de plus de 70 millions d'euros, compte 180 collaborateurs, répartis sur 26 sites en France. « Une forte complémentarité géographique et sectorielle permet de proposer des offres de services élargies, tout en répondant, sur l'ensemble du territoire national, aux enjeux des projets les plus ambitieux des acteurs publics ou privés », commente le groupe Ortec, Intégrateur de solutions en ingénierie et travaux.

Créé en 2005, Soleo services rejoint ainsi un acteur historique de la dépollution des sites et des sols pollués (SSP), amenant dans ses bagages huit agences locales, une plateforme de gestion de terres et des compétences variées permettant d'utiliser aussi bien des techniques classiques de dépollution que des solutions plus innovantes (traitement sur site, in situ, et/ou hors site, et également désamiantage).