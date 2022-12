Dernier kilomètre : des livraisons en triporteurs à hydrogène à Issy-les-Moulineaux

Depuis le 24 octobre 2022, six commerces d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) disposent de quatre nouveaux triporteurs à hydrogène. Des enseignes comme Biocoop ou Auchan peuvent les réserver gratuitement, du lundi au jeudi, pour effectuer des livraisons « au dernier kilomètre » à leurs clients en ville.

L'assistance électrique de ces vélos cargos, fabriqués par l'entreprise Pragma Mobility basée à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), fonctionne grâce à une pile à combustible d'une durée de vie de dix ans. Chaque vélo cargo peut transporter une charge variant entre 100 et 150 kilogrammes en fonction du modèle. Il dispose d'une autonomie de plus de 70 kilomètres et se recharge en « moins de deux minutes (…), soit bien moins que son pendant électrique avec une batterie au lithium », affirme Pragma Mobility. L'avitaillement en dihydrogène (H 2 ) se réalise au niveau d'une station temporaire installée spécifiquement à cet effet dans le centre technique municipal de la ville. Le gaz est fourni par l'un des opérateurs industriels locaux et n'est donc, pour l'heure, pas de nature renouvelable ou bas carbone.

Pour corriger ce manque, la municipalité prévoit de construire, « au début de l'année 2023 », une station de recharge alimentée en hydrogène vert. Cette dernière, mise en place par la société Hype, spécialisée dans les taxis à hydrogène, devrait profiter d'un électrolyseur de 2 mégawatts (MW) fabriqué par McPhy. De plus, elle sera mise à disposition de tous les types de véhicules, qu'ils appartiennent aux commerçants ou au grand public.

Baptisée Hy'Novation, l'opération a été lancée à titre expérimental pour trois ans. Son coût, d'environ 300 000 euros, est pris en charge intégralement par une dizaine de sponsors, dont Auchan, Bouygues Immobilier et CNP Assurances, mis en relation par Grand-Paris durable, société d'accompagnement à la transition écologique. La flotte d'Issy-les-Moulineaux comprend deux autres triporteurs équipés de piles à combustible à hydrogène. Obtenus dans le cadre du projet européen FFCP (Fuel Cell Cargo Project), de l'Interreg North-West Europe, « ils circuleront dans les rues de la ville pour la pose des affiches sur les panneaux d'informations municipales et administratives et le transport de matériels entre bâtiments municipaux ».