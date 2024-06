Dérogation Espèces protégées : le risque pour les espèces doit être analysé dès le début d'un projet

Par deux décisions rendues le 30 mai 2024, le Conseil d'État est venu préciser la notion de « risque suffisamment caractérisé » à prendre en compte dans un projet afin de savoir si celui-ci doit faire ou non l'objet d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées.

« Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation Espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé, indique le Conseil d'État en rappelant les termes de son avis contentieux du 9 décembre 2022. À ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter cette dérogation. »

La première affaire portait sur un projet de parc éolien dans le département de la Creuse. La Haute Juridiction annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour erreur de droit, « faute d'avoir recherché si le risque pour ces espèces pouvait ou non être regardé comme étant suffisamment caractérisé dès l'origine, notamment au vu des effets attendus sur la mortalité de certaines espèces ». Pour juger que la dérogation n'était pas nécessaire, la cour administrative d'appel avait considéré que le projet ne créait pas de risque particulier pour les oiseaux tout en précisant que les impacts résiduels attendus lors de la construction étaient faibles et temporaires, et que les effets sur la mortalité de certaines espèces seraient évalués au début de la mise en fonctionnement. S'agissant des populations de chiroptères, la cour avait relevé que des suivis permettant d'estimer leur mortalité étaient prévus et que des mesures correctives pourraient être ultérieurement proposées en cas de constat d'un impact significatif. « Le "risque suffisamment caractérisé" doit être caractérisé avec rigueur par le pétitionnaire, dans son étude d'impact, "dès l'origine" c'est-à-dire avant et non après la mise en service de l'installation concernée. L'Administration, puis le juge ne peuvent se borner à vérifier que ce risque sera évalué plus tard et fera l'objet de mesures correctives en tant que de besoin », commente (1) l'avocat Arnaud Gossement.

Dans la deuxième affaire portant également sur un projet de parc éolien mais situé, cette fois, dans le département du Nord, le Conseil d'État désavoue la cour administrative d'appel de Douai qui avait jugé que la dérogation Espèces protégées n'était pas nécessaire du fait que le busard cendré était une espèce considérée seulement « vulnérable » dans le Nord-Pas-de-Calais alors qu'elle était « quasi menacée » à l'échelle nationale. « Celui-ci figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de l'Union internationale pour la conservation de la nature », justifie le Conseil d'État. « Il est délicat de savoir quelle aurait été l'analyse du Conseil d'État si ce classement [UICN] n'avait pas été produit devant la cour administrative d'appel », relève toutefois Arnaud Gossement. Le Conseil d'État n'établit pas explicitement de hiérarchie entre le classement UICN et le classement national et régional du busard cendré, relève également le professeur de droit. « Par précaution, les porteurs de projets et auteurs d'étude d'impact seront certainement avisés de tenir compte des classements disponibles, tant par l'État que par l'UICN, a fortiori ceux dont l'actualisation est récente », préconise toutefois le spécialiste.