Dérogations Espèces protégées : les solutions alternatives doivent être recherchées au-delà de la commune

Dans quel périmètre doivent être recherchées les solutions alternatives à un projet pour affirmer qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante dans le cadre d'une demande de dérogation Espèces protégées ? La cour administrative d'appel de Marseille vient préciser cet élément par un arrêt du 31 mai 2024 par lequel elle annule l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 17 janvier 2020 qui avait accordé une telle dérogation à la société Boralex dans le cadre d'un projet de parc photovoltaïque situé sur un espace naturel de la commune de Cruis, sur les pentes de la montagne de Lure.

Pour rappel, il peut être dérogé à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats si trois conditions « distinctes et cumulatives » sont réunies : l'absence de solution alternative satisfaisante ; l'absence de menace sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés à l'article L. 411-2, 4°, du code de l'environnement parmi lesquels figure le fait que le projet réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).

La cour administrative d'appel de Marseille juge que le préfet a commis ici une erreur d'appréciation en estimant que le critère tenant à l'absence d'autre solution satisfaisante était rempli. La société Boralex avait certes répondu à une consultation lancée par la commune en vue d'y installer un parc photovoltaïque et sélectionné, parmi trois emprises potentielles différentes, la variante la moins préjudiciable à l'environnement. « Toutefois, relève la juridiction administrative, aucune solution alternative d'implantation du projet au-delà du territoire communal n'a été recherchée, notamment à l'échelle du secteur de la "Haute-Provence", alors que la zone identifiée par la commune n'était pas artificialisée et nécessitait l'obtention d'une dérogation à l'interdiction de destruction (…) des espèces protégées ». Et d'ajouter, en se fondant sur l'avis du Conseil national pour la protection de la nature : « L'existence de plusieurs projets d'installation de parcs photovoltaïques en cours ou à l'étude à proximité immédiate laisse pourtant penser que des alternatives existaient. »

La cour retient cette solution malgré le fait que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables Provence-Alpes-Côte d'Azur identifie un secteur dénommé « Haute-Provence », qui englobe partiellement le territoire d'une dizaine d'intercommunalités et auquel appartient la commune de Cruis, comme étant « à perspective de développement significatif des parcs photovoltaïques au sol ». Et malgré le fait également que la zone d'implantation retenue par la commune permettait de « n'amputer aucune zone agricole, qu'elle avait fait l'objet d'un incendie en 2004, à l'issue duquel la campagne de reboisement conduite en 2008-2009 n'était pas concluante, qu'elle se trouvait en discontinuité des parties bâties de la commune, mais demeurait accessible et qu'enfin elle se situait hors de toute aire de protection réglementaire ou Natura 2000 ».