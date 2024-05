Près de six mois avant la tenue, à Riyadh en Arabie saoudite, de la COP 16 de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD ou UNCCD), son secrétariat dresse un état des lieux ouvertement « sévère » des pâturages de la planète. Ces espaces destinés à l'alimentation du bétail ou d'animaux sauvages, qu'ils constituent des prairies, des savanes ou des plaines, recouvrent environ 54 % de la surface terrestre. Et d'après les experts internationaux du secrétariat de la CNULCD, leur niveau de dégradation a jusqu'alors été sous-évalué.

« Les estimations antérieures de la dégradation des pâturages dans le monde, environ 25 %, sous-estiment considérablement la perte réelle de la santé et de la productivité des pâturages et pourraient atteindre 50 %, attestent les auteurs du rapport (1) . Le problème est dû en grande partie à la conversion des pâturages en terres cultivées et à d'autres changements dans l'utilisation des terres résultant de la croissance démographique et de l'expansion urbaine, mais aussi l'augmentation rapide de la demande de denrées alimentaires, fibres et carburant, du pâturage excessif et de politiques qui encouragent la surexploitation. » En ce qui concerne l'Europe, ils décrient, par exemple, les politiques menées en faveur de l'agriculture industrielle aux dépens du pastoralisme.

Et le secrétariat de la CNULCD de rappeler, en outre, que seulement 12 % des pâturages sont protégés dans le monde, alors qu'ils participent à un sixième de l'alimentation mondiale, constituent un tiers des puits planétaires de carbone et que 33 % représentent des zones sensibles de la biodiversité. Pour inverser la tendance observée, il suggère un « changement de modèle dans la gestion à tous les niveaux » en commençant par engager des coopérations transfrontalières pour atteindre l'objectif de neutralité en matière de dégradation des terres. Il recommande également de mieux prendre en compte la « contribution économique réelle des pâturages et du pastoralisme », souvent sous-évaluée. « Lorsque nous abattons une forêt, lorsque nous voyons tomber un arbre centenaire, cela entraîne à juste titre une réaction émotionnelle chez nombre d'entre nous ; tandis que la conversion d'anciens pâturages se fait en silence et ne génère que peu de réaction de la part du public », regrette ainsi le secrétaire exécutif de la CNULCD, Ibrahim Thiaw.