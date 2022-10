Deux nouvelles obligations d'économies d'énergie publiées par décret, à la portée symbolique

Deux décrets ont été publiés au Journal officiel, ce jeudi, pour étendre l'obligation d'extinction nocturne des publicités et enseignes lumineuses, et interdire l'ouverture des portes et fenêtres dans les bâtiments tertiaires chauffés ou refroidis.

© Henry Bonn Les publicités lumineuses devront être éteintes entre une heure et six heures du matin.



En marge de la présentation du plan de sobriété, visant à réduire la consommation énergétique en France de 10 % en deux ans, deux décrets ont été publiés au Journal officiel, ce jeudi 6 octobre, ciblant les publicités lumineuses et la fermeture ...

Sophie Fabrégat, journaliste

