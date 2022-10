Développement urbain durable : la Commission européenne lance un appel à projets

Le 11 octobre, la Commission européenne a lancé un appel à projets d'un montant de 50 millions d'euros en vue de soutenir l'innovation urbaine et la capacité des villes à forger un développement urbain durable.« Les villes jouent un rôle majeur dans la transition vers un modèle durable (…). Grâce à ce nouvel appel à projets, nous ancrons les valeurs du nouveau Bauhaus européen dans la construction et le fonctionnement des villes, au plus près des citoyens. Je me réjouis à la perspective de voir ces projets se concrétiser et se multiplier dans toute l'Europe », a déclaré Mariya Gabriel, commissaire européenne à l'Innovation, à la Recherche, à la Culture, à l'Éducation et à la Jeunesse.

L'appel à projets est ouvert jusqu'au 19 janvier 2023. Il s'inscrit dans le cadre de l'Initiative urbaine européenne, que gèrent la Commission et la Région Hauts-de-France (en France). Les projets attendus doivent se rapporter aux quatre thèmes suivants : construire et rénover dans un souci de circularité et de neutralité carbone ; préserver et transformer le patrimoine culturel ; adapter et transformer les bâtiments en vue d'offrir des logements abordables ; et régénérer les espaces urbains.

Le Fonds européen de développement régional (Feder) financera 80 % du coût des projets sélectionnés. Chaque projet pourra recevoir jusqu'à 5 millions d'euros. Une partie de ce financement soutiendra le transfert de solutions innovantes vers d'autres villes d'Europe, afin d'avoir un impact encore plus important, « en particulier dans les villes et les régions qui ont le plus besoin d'une aide à la transition vers un avenir vert », indique la Commission. À plus long terme, les autorités urbaines ayant bénéficié d'un financement mettront en place des partenariats de transfert avec trois autres villes désireuses de reproduire tout ou partie des projets réalisés.

« Nous espérons que les projets innovants que nous soutiendrons inspireront d'autres villes et nous aideront à trouver des solutions nouvelles et durables et un avenir plus vert. En tant qu'entité chargée de l'initiative, notre Région s'efforcera, avec le secrétariat permanent, d'informer et d'accompagner les villes européennes dans ce défi », a indiqué Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France.