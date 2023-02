Devoir de vigilance : nouvelle action judiciaire contre BNP Paribas liée à la déforestation

Le groupe BNP Paribas est décidément au centre des attentions des ONG environnementales. Après avoir été assign, le 23 février, par Les Amis de la Terre, Oxfam France et Notre Affaire à tous en raison de son financement des énergies fossiles, cette dernière et l'association brésilienne Comissão Pastoral da Terra demandent au tribunal judiciaire de Paris d'enjoindre à la banque d'adopter un plan conforme à la loi sur le devoir de vigilance. Mais, cette fois, en vue de prévenir les atteintes graves aux droits humains et à l'environnement résultant du financement d'activités liées à la déforestation au Brésil.

Dans le collimateur des associations ? Le financement par la banque de la société Marfrig, l'un des leaders mondiaux de la production de viande bovine, qui dispose de nombreux abattoirs au Brésil. S'appuyant sur une analyse effectuée par le Center for Climate Crime Analysis sur deux usines de conditionnement de viande entre 2009 et 2020, les deux ONG affirment que les fournisseurs de cette société auraient été responsables de plus de 120 000 hectares de déforestations illégales. Marfrig, ajoutent-elles, s'est approvisionné en bétail auprès d'exploitants élevant illégalement des bovins sur des territoires autochtones. « Malgré ses engagements et ses communications, BNP Paribas ne cherche pas à lutter efficacement contre la déforestation de l'Amazonie (…). On ne peut pas fermer les yeux sur la déforestation et le travail forcé et se prétendre acteur du changement et de la neutralité carbone », explique Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à tous.

La loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017 impose aux multinationales basées en France d'établir un plan permettant d'« identifier les risques et (…) prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ». Une telle action n'est pas une première. En mars 2021, Notre Affaire à tous, avec une coalition internationale d'associations et d'organisations de peuples autochtones, avait assigné le groupe Casino devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne pour manquement à son devoir de vigilance dans son approvisionnement en viande bovine au Brésil et en Colombie.