Devoir de vigilance : Notre Affaire à tous, Oxfam et les Amis de la Terre mettent BNP Paribas en demeure

L'action juridique, lancée aujourd'hui par Notre Affaire à tous, est la « première au monde à viser une banque commerciale pour ses activités à hauts risques climatiques dans le secteur pétrogazier. » Ce mercredi 26 octobre, l'ONG, accompagnée des Amis de la Terre France et d'Oxfam France, a envoyé une lettre de mise en demeure au groupe BNP Paribas. Les trois associations lui donnent ainsi trois mois pour se conformer à « ses obligations légales (sur) le devoir de vigilance » et ainsi « cesser immédiatement de soutenir financièrement - directement et indirectement – les nouveaux projets d'énergies fossiles ». Autrement, le collectif s'engage à « se tourner vers le juge » et à poser « la première pierre » d'une action juridique de plus grande ampleur.

D'une part, les associations rappellent que la banque française est considérée comme le « premier financeur mondial des huit majors des pétrole et gaz américains et européennes – TotalEnergies, Chevron, ExxonMobil, Shell, BP, ENI, Repsol, Equinor ». Selon les chiffres du rapport annuel sur le financement des énergies fossiles, réalisé notamment par l'association Reclaim Finance, BNP Paribas aurait consacré 43 milliards de dollars de financements à leurs activités dans les énergies fossiles entre 2016 et 2021. D'autre part, les trois ONG observent que « la banque ne possède pas de plan solide d'identification, d'atténuation et de prévention des risques induits par ses activités pour l'environnement et les droits humains ». Cette irrégularité vis-à-vis du devoir de vigilance avait déjà été pointée du doigt par Notre Affaire à tous, en juillet dernier.

De son côté, BNP Paribas leur rétorque « être aujourd'hui l'une des grandes banques mondiales ayant les objectifs les plus ambitieux de réduction des financements du pétrole ». Elle souligne s'être engagée, depuis mai 2022, à « réduire de 12 % son exposition de crédit à la production de pétrole et de gaz d'ici à 2025 par rapport à 2020 » et de « 25 % son exposition (…) en ce qui concerne spécifiquement le financement de l'extraction et de la production de pétrole », qui ne représente déjà que 1,3 % de ses investissements. Elle rappelle, par ailleurs, s'être fixé l'objectif « de financer les énergies renouvelables à hauteur de 30 milliards d'euros d'ici à 2025, soit une multiplication par quatre de son soutien aux énergies renouvelables par rapport à 2015 ».