Diag Éco-flux : Bpifrance et l'Ademe aident les PME dans leur transition écologique

La banque publique d'investissement Bpifrance et l'Agence de la transition écologique (Ademe) lancent, ce mardi 30 juin, le dispositif baptisé « Diag Éco-Flux » pour accompagner les très petites et moyennes entreprises dans leur transition écologique. Cet outil s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de la transition écologique des TPE et PME, présenté en juin dernier avec la ministre Élisabeth Borne. Bpifrance et l'Ademe mettent à disposition des PME du secteur de l'industrie, de la distribution, de l'hôtellerie, et de la restauration, l'expertise de bureaux d'études spécialisés en optimisation de flux (énergie, eau, matières et déchets).

Financé par l'Ademe et opéré par Bpifrance, le Diag Éco-Flux vise à identifier des pistes « d'économies concrètes et mesurables » pour les entreprises avec un retour sur investissement inférieur à un an. À ce jour, plus de 560 entreprises de plus de vingt salariés ont déjà bénéficié de cet accompagnement initié par l'Ademe en 2017. Elles ont pu faire une économie moyenne de 200 euros par salarié et par an.

Bpifrance et l'Ademe compte convaincre 100 PME en 2020 et 300 en 2021 des avantages de cet outil pour réduire à la fois leurs coûts et leurs impacts environnementaux.