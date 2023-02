Bpifrance et l'Ademe lancent un diagnostic ciblé sur l'écoconception pour les entreprises

Dans la lignée de leur collaboration en faveur de la transition écologique des entreprises engagée en 2020, l'Ademe et Bpifrance lancent un nouvel outil d'accompagnement. Baptisé Diag Ecoconception, il doit permettre à plusieurs centaines d'entreprises par an d'améliorer la performance environnementale de leurs produits ou de leurs services. Il consiste à leur faire profiter de l'expertise de bureaux d'études spécialisés en écoconception à un coût réduit. L'Ademe et Bpifrance prendraient en charge entre 60 et 70 % des frais selon la taille de l'entreprise.

Cet accompagnement peut avoir comme finalité l'amélioration du bilan environnemental des produits, mais aussi l'obtention de l'Écolabel européen. Il permet aussi aux entreprises de former leurs équipes à l'écoconception et d'intégrer cette démarche dans leur stratégie et leur organisation. « Ce nouveau diagnostic sert notre ambition de déployer des solutions au plus près des entrepreneurs pour agir contre le dérèglement climatique et c'est une demande de plus en plus forte des consommateurs », commente Guillaume Mortelier, directeur exécutif chargé de l'accompagnement de Bpifrance.

Cet outil vient compléter les accompagnements déjà proposés par Bpifrance et l'Ademe, à savoir le Diag Eco-Flux et le Diag Décarbon'Action.