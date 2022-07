Le guide Astee sur le diagnostic permanent des systèmes d'assainissement va évoluer pour intégrer les modifications réglementaires et les premiers retours d'expériences de collectivités. Précisions de Hilde Lucas, du groupe de travail de l'association.

Comment mettre en œuvre le diagnostic permanent des systèmes d'assainissement et interpréter l'arrêté du 21 juillet 2015 ? Pour aider les collectivités à répondre à cette question, l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement (Astee) a conçu un guide.

Avec ce concept, l'objectif de la réglementation est de mieux connaître le fonctionnement du système d'assainissement pour notamment réduire son impact sur le milieu récepteur. Une première version de guide, publiée en 2020, accompagne les acteurs en charge des systèmes d'assainissement supérieurs ou égaux à 10 000 équivalents habitants. Avec les révisions de la réglementation apportées par l'arrêté du 31 juillet 2020, l'obligation est désormais étendue aux systèmes d'assainissement entre 2 000 et 10 000 équivalents habitants, avant le 31 décembre 2024. Le guide va être donc actualisé pour rendre compte des évolutions mais également intégrer les premiers retours d'expérience de collectivités.

Précisions de Hilde Lucas, responsable du pôle Etudes Hydrauliques chez Suez et copilote du groupe de travail Diagnostic permanent de l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement.