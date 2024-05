Diffuser les bonnes pratiques dans la gestion des SSP (2/3) : le chantier de la ZAC Saulnier, un cas d'école ?

Le Centre aquatique olympique a été inauguré début avril à la Plaine Saulnier, dans la ville de Saint-Denis (93). Lancés en 2020, les travaux ont débuté par la dépollution des sols de ce site au passé industriel. Retour sur un chantier qui a duré 14 mois.

Des tentes ont été montées dans la partie Ouest du chantier pour limiter les nuisances sonores et olfactives dans les zones où les pollutions étaient les plus concentrées.

Aujourd'hui coincé entre le Stade de France et l'A86, le site de la ZAC Saulnier (120 000 m2), aménagé par la Métropole du Grand Paris, a déjà vécu plusieurs vies avant celle qui va s'ouvrir avec l'accueil des compétitions olympiques de plongeon, de water-polo et de natation artistique (1) : dévolue jusqu'alors à l'agriculture, la parcelle est acquise au début des années 1880 par la Compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz qui y bâtit une usine : celle-ci devient, au début du XXème siècle, l'une des plus importantes usines à gaz en Europe, avec chaque jour 3 300 t de houille traitées. La production s'arrête au début des années 1970, et une partie du terrain est utilisée par Gaz de France pour y implanter son site de recherche, qui emménage à Stains en 2019.

Étudier l'histoire du site

Anecdotiques, ces petits rappels historiques ? Loin s'en faut ! En matière de dépollution, ils sont même nécessaires pour orienter les études qui permettront de réaliser les évaluations des risques sanitaires (ERS) et celles des risques environnementaux (ERE) préalables à la suite des travaux. Cette phase amont destinée à statuer sur les sources de pollution débute dès 2018 pour Antea Group, en charge d'élaborer toute la stratégie de dépollution du site.

La société d'ingénierie épluche des centaines de documents. Elle identifie ainsi plusieurs sources potentielles de pollution, en lien avec les activités de l'ancienne usine à gaz (parcs à charbon ou à mâchefers, zones de criblage, ateliers divers, gazomètres, fosses à déchets de craquage, etc.) ou avec celles du centre de recherche d'Engie (station-service, cuves à fioul, chaufferies, groupes électrogènes, bancs d'essais moteurs, salles de compresseurs, gazomètres d'essais, etc.). Les installations du centre de recherche ont fait l'objet d'une dépollution selon les règles de l'art actuelles ; celles de l'ancienne usine à gaz avaient, elles, été retirées puis purgées et remblayées selon les techniques de dépollution de l'époque.

Quelles pollutions ?

“ Le plan de gestion définit les mesures à mettre en place pour rétablir la compatibilité du site et gérer les sources de pollution concentrée au droit du site. ” Paul Denquin, Antea Group D'une hauteur de 5 à 8 m en fonction des endroits, ces remblais « historiques » contiennent tout le panel d'éléments métalliques classiquement rencontrés sur les chantiers franciliens : arsenic, plomb, zinc, mercure, cadmium… « Il n'y a pas de métaux sur brut que l'on n'ait rencontré sous les seuils de référence pour l'Île-de-France », résume Paul Denquin, responsable SSP Île-de-France Nord chez Antea Group.

Mais les principales pollutions identifiées sont liées à la présence d'hydrocarbures « plus ou moins lourds [tranches C5 à C40, ndlr], avec du flottant en nappes », ajoute-t-il. À quoi il faut ajouter des composés organo-halogénés volatils (COHV). Néanmoins, toujours selon Paul Denquin : « C'est vraiment [une présence] anecdotique par rapport à la composante des hydrocarbures (…) ; elle est très ponctuelle, localisée sur un secteur ou deux, de moindre surface. »

Des dizaines de milliers d'analyses

Guidées par les études effectuées sur l'histoire et les usages passés du site, les mesures de concentration sont réalisées par des laboratoires accrédités Cofrac (2) . Sur cette seule phase de diagnostic, ce sont ainsi plus de 400 sondages qui sont effectués, avec plus d'un millier d'échantillons prélevés… soit, à raison de 40 à 50 analyses par échantillon, plusieurs dizaines de milliers d'analyses commandées aux laboratoires. Aux endroits identifiés comme potentiellement pollués, c'est un (voire deux ou trois) sondage(s) qui sont effectués au droit d'une maille de 15 m sur 15 m. « Hors des sources, pour constater que l'état des terrains était plutôt propre, on était sur un maillage un peu plus léger, avec un sondage par maille de 30 m par 30 m environ », souligne Paul Denquin.

Cette phase de diagnostic permet à Antea Group d'établir le plan de gestion : « Il définit les mesures à mettre en place pour rétablir la compatibilité du site et gérer les sources de pollution concentrée au droit du site, poursuit Paul Denquin. C'est sur ce document remis courant 2020 que s'est basé l'arrêté préfectoral de remise en état. Dans le cadre de ce plan de gestion, c'est la solution de terrassement qui a été retenue, sous tentes dans la zone Ouest. » Moins polluées, les autres zones peuvent être traitées à l'air libre, en quelques jours, l'utilisation de dispositifs de brumisation permettant de rabattre poussières et odeurs.

Les travaux Dépolluer en milieu confiné Pour éviter les nuisances, il est décidé de travailler sous tentes dans la zone Ouest du chantier, où se trouvent les pollutions les plus concentrées. Placées en dépression, ces tentes mesurent chacune plus de 100 m de long et plus de 20 m de large. « Nous avions onze gros extracteurs qui permettaient de renouveler aux alentours de 550 000 m3 d'air par heure, explique Sébastien Amiot, responsable régional Ouest et Île-de-France de Séché Environnement. Une personne dédiée effectuait un contrôle journalier des rejets d'air (traités sur charbon actif) et du degré de colmatage des filtres. » « Des filtres de la taille d'une remorque de camion quasiment, et qui n'ont pas eu besoin d'être changés », se souvient Paul Denquin, responsable SSP Île-de-France Nord chez Antea Group. Tout le personnel intervenant dans les tentes était équipé de masques avec cartouches filtrantes. Des systèmes de filtration équipaient aussi les engins de terrassement – de façon à capter les polluants avant d'injecter l'air dans la cabine. « Si les capteurs avaient dû se déclencher à l'intérieur de la cabine, l'opérateur avait un masque à portée de main », rappelle M. Amiot. Idem dans les tentes : un système de capteurs était installé, avec déclenchement d'alarmes sonores et visuelles (gyrophares rouges) en cas de détection de fortes concentrations de polluants. « Mais les alarmes ne se sont pas déclenchées », relève encore M. Amiot. Un suivi biologique des opérateurs est assuré, de même qu'un suivi atmosphérique du chantier – en dehors aussi, avec des relevés effectués périodiquement et envoyés au laboratoire.

Titulaire du marché principal des travaux, Séché Environnement intervient au niveau de la gestion des terres excavées et terrassées par l'entreprise Charier. « Le diagnostic initial [effectué par Antea Group] était très précis, note Sébastien Amiot, responsable régional Ouest et Île-de-France du groupe mayennais, avec un quadrillage à peu près identique au nôtre, qui était sur des mailles de 25 par 25 m. »

« Des prélèvements sont menés en phase travaux pour constater que l'on a bien atteint les seuils de dépollution actés par arrêté préfectoral, indique Paul Denquin. Les prélèvements se font dans les tas de terres que l'on a sorties pour vérifier qu'il n'y a pas de pollutions concentrées à l'intérieur. »

Grâce à ces analyses supplémentaires, la cartographie est affinée, de même que l'orientation des terres. Aux trois quarts, les terres excavées sont réemployées sur site, à mesure de l'avancement des terrassements. Car au-delà du délai de 14 mois, serré mais tenu, il faut composer avec une autre contrainte : le manque de place sur la parcelle pour stocker les terres. Si bien que dans la partie Ouest la plus polluée, le chantier donne lieu à « un phasage du Sud au Nord », indique Paul Denquin. « Une sorte de terrassement en touches de piano, illustre Sébastien Amiot, ou encore de jeu de chaises musicales » : dès lors qu'un espace est excavé, il est rempli avec des terres dont le laboratoire a validé le caractère inerte ou conforme aux seuils de réhabilitation du site. « Autant dire qu'il fallait toujours être dans le bon timing ! »

Un quart des terres évacuées pour traitement

Au total, quelque 190 000 m3 de terres sont excavées, sur une profondeur de 3 à 14 m. Sur ce total, autour de 50 000 m3 de terres aux pollutions concentrées sont évacuées vers les différentes filières agréées. Dont la moitié par voie fluviale. Et en priorisant les filières agréées parisiennes. La société Biogénie notamment est mise à contribution, avec deux types d'interventions : le traitement biologique, et la désorption thermique.

« Les terres sont placées dans un système en dépression où l'on injecte de la chaleur. On réaspire les gaz dégagés, explique Sébastien Amiot. Une partie de ces gaz est réinjectée dans les brûleurs produisant la chaleur. C'est ce que l'on appelle le reburn. Pour le reste, les gaz subissent des traitements identiques à ceux réalisés dans les usines d'incinération de déchets. Les terres ainsi traitées sont ensuite refroidies et analysées, pour vérifier que les seuils de pollution sont conformes aux futures utilisations. »

La désorption thermique peut s'effectuer in situ, sans toucher aux terres, en installant des systèmes de puits de forage pour les chauffer. Mais ce traitement requiert un minimum de temps – temps dont ne disposent pas les intervenants sur le chantier de la ZAC Saulnier. « La durée de cette opération varie en fonction des seuils de pollution et de la qualité des matériaux, souligne Sébastien Amiot. On mettra beaucoup plus de temps à sécher des terres argileuses que des terres granulaires. »

De leur côté, les traitements en biocentres consistent à disposer les terres polluées en andains, à y ajouter des nutriments et des bactéries, en procédant régulièrement à des contrôles. Après quoi, signale Sébastien Amiot, « ces terres ont généralement été réutilisées en couvertures de sites de traitement de déchets ». D'après la même source, « seules 1 000 tonnes de déchets dangereux ont été destinées à l'enfouissement – des terres polluées aux métaux lixiviables, prélevées sur des zones vraiment ponctuelles ».

Après travaux, le site dépollué fait l'objet d'une « nouvelle phase de diagnostic pour valider que la compatibilité sanitaire envisagée avant travaux reste inchangée et qu'elle est bien en phase avec le projet », indique Paul Denquin. Des prélèvements et analyses sont effectués en bord et fond de fouilles afin de contrôler l'atteinte des objectifs de dépollution. La qualité des eaux souterraines fait elle aussi l'objet d'un suivi – pendant quatre ans minimum après la fin des travaux : l'objectif est de vérifier que de nouveaux hydrocarbures ne sont pas venus se déposer dans les nappes après la purge du flottant.