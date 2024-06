La connaissance des sites et sols pollués (SSP) s'enrichira dans les prochains mois d'un guide de bonnes pratiques. Entretien avec Christel de La Hougue, déléguée générale de l'UPDS, qui finalise la rédaction de ce nouvel outil.

Environnement & Technique : Quelle est la genèse de ce projet de guide ?

Christel de La Hougue : Au début des années 2010, les professionnels des SSP, notamment ceux effectuant des travaux de dépollution, ont constaté qu'ils étaient de plus en plus souvent consultés pour élaborer des propositions engageantes de travaux sur la base de cahiers des charges assez incomplets. On leur fournissait des données partielles et on leur demandait de traiter les pollutions des sols ou des eaux souterraines jusqu'à des concentrations non compatibles avec les performances des techniques envisagées. Le tout dans des délais très courts ou inadaptés à ces techniques avec, dans certains cas, une demande de forfaitisation. Un autre constat, partagé à la fois par les bureaux d'études et les sociétés de travaux, était l'existence d'une confusion entre le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) et le rôle du maître d'œuvre. Très souvent, les AMO étaient amenés à élaborer des cahiers des charges de travaux, à choisir l'entreprise de travaux, à suivre la réalisation de ceux-ci – le rôle des maîtres d'œuvre, qui disposent des assurances nécessaires pour réaliser ces prestations, beaucoup plus engageantes en termes de responsabilité. Face à ces confusions, au manque de cadrage des consultations, aux risques encourus par les prestataires et les maîtres d'ouvrage, nous avons décidé de lancer l'élaboration de ce guide de bonnes pratiques.

E&T : Quels en sont les objectifs ?

CdLH : Ce guide poursuit trois objectifs principaux, déclinés en trois volets. Le premier vise à définir et à clarifier les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes. Pour cela, nous nous sommes basés sur la norme Afnor NF X31-620 qui encadre nos métiers, ainsi que sur le Code de la commande publique. Le deuxième volet a pour objectif d'aider à l'élaboration des cahiers des charges : dossiers de consultations des entreprises, cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Dans ce deuxième volet, pour la partie études, nous avons balayé toutes les prestations globales de la norme à intégrer dans un dossier de consultation des entreprises – cette revue de détail n'a pas concerné les prestations élémentaires (prélèvements de sol, d'eau ou de gaz, étude des risques sanitaires, interprétation des données, etc.), jugées moins « parlantes » pour les maîtres d'ouvrage. Pour chacune de ces prestations globales, nous avons signalé les points spécifiques à étudier. Pour la partie travaux, nous avons fait des focus sur les sujets indispensables à aborder (délais, objectifs de traitement, modalités de contrôle et de réception, aspects QHSE, etc.). Nous avons également fourni des sommaires types de cahiers des charges. Le troisième et dernier volet du guide s'attarde, quant à lui, sur les bonnes pratiques à adopter sur le plan contractuel : nous y présentons des généralités sur les contrats, puisées dans le Code de la commande publique et dans d'autres textes réglementaires. Nous fournissons également des données plus techniques : quelles sont les informations devant impérativement figurer dans les contrats et pour quelles raisons ? Nous proposons des clauses types à intégrer dans les contrats, et attirons l'attention sur les risques de dérive, les pièges à éviter, ou encore sur certaines pratiques abusives – autant d'éléments issus des retours d'expérience de nos adhérents. L'objectif global est de proposer un guide pragmatique, facile à utiliser par les maîtres d'ouvrage, par les bureaux d'études faisant de la maîtrise d'œuvre et, plus généralement, par tous les prestataires SSP.

E&T : Ce guide s'adresse donc à toute la filière ? Ou à un certain public en particulier ?

CdLH : Il s'adresse en effet à toute la filière SSP. Le volet « élaboration des dossiers de consultation » concerne plus particulièrement les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les AMO. Pour sa part, le volet « rédaction de contrats » intéresse tous les intervenants : d'un côté les maîtres d'ouvrage qui passent la commande, et de l'autre les bureaux d'études et les sociétés de travaux qui acceptent la commande, et qui doivent veiller à ce que le contrat soit correctement dimensionné pour ne pas les emmener au-delà de ce à quoi ils peuvent s'engager en termes de responsabilité.

E&T : Le guide opère-t-il une distinction entre commande publique et commande privée ?

CdLH : Bien sûr ! Systématiquement, nous abordons le cas des marchés publics et celui des marchés privés, afin de tenir compte des différents modes de passation des contrats. Rappelons que pour la maîtrise d'ouvrage publique, la consultation des entreprises est encadrée par le Code de la commande publique – c'est d'ailleurs pourquoi nous nous sommes appuyés sur ce document pour rédiger le guide. Le mode de consultation est beaucoup plus libre du côté des maîtres d'ouvrage privés. Ceux-là peuvent se contenter de consulter un ou deux prestataires, puis passer leur commande, ou en consulter cinq, ou dix… Ils ont toute latitude pour passer leurs marchés, ils peuvent faire du « gré à gré », alors que les maîtres d'ouvrage publics ont des obligations spécifiques de mise en concurrence. Force est toutefois de constater que, souvent, les maîtres d'ouvrage privés s'inspirent du Code de la commande publique pour passer leurs marchés.

E&T : Pour en revenir à la genèse du projet, quelles difficultés la création de ce guide met-elle en évidence ? Ou quel fonctionnement propre aux SSP révèle-t-elle ?

CdLH : Dans nos métiers, nous avons une approche très itérative des chantiers : à l'abord d'une friche, nous commençons par réaliser une étude historique, qui sera suivie d'un diagnostic mené en fonction des résultats de cette étude. En cas de pollution, nous élaborons un plan de gestion, qui définit les mesures à mettre en place pour la gérer, en répondant aux questions : Jusqu'où et comment ? Si ce plan préconise un traitement, il faut mettre en place un plan de conception des travaux avec des essais pilotes et/ou des essais en laboratoires pour déterminer si la technique retenue est la plus adaptée. À ce stade seulement, il est possible de chiffrer les travaux à engager. Ce chiffrage ne peut intervenir sans avoir identifié au préalable un grand nombre d'éléments : la concentration de polluants et leur répartition spatiale dans les sols et/ou les eaux souterraines ; les conditions du milieu ; le niveau de dépollution attendu, qui sera entre autres choses fonction de l'usage futur du site ; les contraintes du maître d'ouvrage, etc. Or il n'est pas rare, et ce n'est pas sa faute quand il n'est pas sachant, qu'un maître d'ouvrage consulte des prestataires en demandant directement, sans étude préalable, combien le traitement du site va lui coûter. Mais il est impossible de répondre à cette question en début de projet, avec un chiffrage qui inclurait dès l'origine une évaluation du coût allant de l'étude historique à la dépollution. C'est aussi dans ce but que nous avons conçu ce guide : pour montrer que ce chiffrage est l'aboutissement de plusieurs étapes qui s'enchaînent.

E&T : Autrement dit, les consultations se font en plusieurs étapes ?

CdLH : Exactement ! Les maîtres d'ouvrage commencent par consulter pour les études : certains, pour des questions de budget notamment, demanderont d'abord un diagnostic initial incluant l'étude historique – pour déterminer s'il y a une ou des pollutions. En fonction du résultat, ils consulteront de nouveau pour un diagnostic approfondi. D'autres procéderont directement à la consultation pour un diagnostic approfondi. Viendra ensuite la consultation pour le plan de gestion de la ou les pollutions identifiées, puis celle pour le plan de conception des travaux, puis celle pour les travaux, etc.

E&T : Peut-on parler de marchés avec différents lots, comme dans le BTP, avec des lots Études et des lots Travaux ?

CdLH : Non ! Ça peut arriver, mais c'est compliqué. En fait, c'est ce que nous cherchons à éviter. La société de travaux ne peut chiffrer ceux-ci précisément tant qu'elle ne dispose pas d'informations sur la nature des sols et des polluants présents, sur le niveau de dépollution attendu, ainsi que sur les contraintes du site (tenue des terrains, accès, etc.) et du maître d'ouvrage (délais d'exécution, mise à disposition des utilités : électricité, eau, etc.). Ce n'est pas du tout dans l'intérêt du maître d'ouvrage de consulter pour la réalisation des travaux sans étude de projet, car c'est tout simplement impossible pour les sociétés de travaux de chiffrer de manière précise et engageante sans informations appropriées. Le guide vise à fournir des clés afin que dans un projet de réhabilitation, études et travaux se déroulent dans les meilleures conditions.