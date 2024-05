Diffuser les bonnes pratiques dans la gestion des SSP (1/3) : se mettre en ordre de marche

Encore jeunes – ils sont nés au début des années 1990 –, les métiers associés à la gestion des sites et sols pollués (SSP) doivent adapter leurs pratiques aux enjeux amenés par les nouvelles réglementations et les nouvelles pollutions.

On peut d'une certaine façon s'en féliciter : les pouvoirs publics ont engagé une politique de Zéro artificialisation nette (ZAN), qui s'inscrit dans un mouvement plus global de désimperméabilisation des sols. De façon très simplifiée, les objectifs sont d'apporter aux citadins un meilleur confort thermique, de permettre aux sols de respirer, et aux eaux de pluie de s'y infiltrer, pour éviter qu'elles n'aillent trop vite engorger les rivières et provoquer des inondations. Avec la baisse du foncier disponible, « tout le monde commence à lorgner vers les friches, mais on ne peut pas en faire tout et n'importe quoi », relève Benjamin Pauget, responsable R&D du bureau d'études Tesora. Pour faire avancer la valorisation de ces friches, il considère que toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble – urbanistes, paysagistes, bureaux d'études, environnementalistes, sociétés de travaux. « L'un des principaux enjeux de notre métier, c'est à mon avis de le ‘désiloter', et de mutualiser les compétences pour monter les projets les plus intelligents possibles. »

ZAN : la boîte de Pandore ?

Pour l'Union des professionnels de la dépollution des sites (UPDS (1) ), la désartificialisation donne matière à ouvrir une boîte de Pandore. David Hiez, président de cette chambre syndicale, sonne l'alerte : « Lorsque l'on va rouvrir les zones à réaménager, aura-t-on la mémoire de ce qui s'est passé au droit du site ? » Pendant des décennies en France, rappelle-t-il, « nous avons réhabilité nos sites pollués en fonction des usages (…). On pouvait présenter le site comme 'dépollué' alors qu'on avait simplement maintenu un recouvrement sur certains secteurs (bâtiments, parking, etc.). »

“ Lorsque l'on va rouvrir les zones à réaménager, aura-t-on la mémoire de ce qui s'est passé au droit du site ? ” David Hiez, président de l'UPDS Le risque avec la remise à nu des sols promue par le ZAN, c'est de réaménager des zones « dépolluées » – en réalité, les pollutions auront été gérées par rapport à un usage donné, appelé à changer dans le cadre du projet de réaménagement.

Plus globalement, l'UPDS pointe un manque de mémoire de l'historique des sites, et de recensement des sites avec de potentielles pollutions. « De manière générale, note David Hiez, on constate un écart entre le nombre de sites ayant eu une activité potentiellement polluante et le nombre de ceux dont la pollution est connue. » Créés par la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) de 2014, les Secteurs d'information sur les sols (SIS) sont des zones géographiques où un constat de pollution a été fait. En février 2024, il y avait 5 171 SIS, selon Christel de La Hougue, déléguée générale de l'UPDS. Une paille par rapport aux 323 347 sites répertoriés à cette même date sur la carte des anciens sites industriels et activités de services Casias. « Ça veut dire, poursuit David Hiez, que près de 99 % des sites ayant une activité potentiellement polluante ne sont pas recensés comme des SIS – pour lesquels la délivrance du permis d'aménager est conditionné à la vérification officielle de la prise en compte de l'état pollué du site au travers d'une attestation fournie par un bureau d'études certifié. »

Pour les SIS, cette attestation (ATTES-ALUR) est demandée à un bureau d'études certifié LNE SSP confirmant, au stade du dépôt du permis de construire, que le programme d'aménagement prend en compte la pollution des sols. Mais après travaux, il n'y a pas de contrôle, aucune attestation pour certifier que ce qui était prévu dans le plan de gestion des sols a effectivement été réalisé ! À la différence du « chapelet d'attestations » encadrant la réhabilitation des ICPE, du début à la fin du projet.

Zones de flou

La certification, qui concerne la partie ingénierie, existe aussi pour les opérateurs de dépollution mais, à ce jour, aucun texte réglementaire n'impose qu'une opération de dépollution soit réalisée par une entreprise certifiée. Autant une attestation doit être faite par un bureau d'études certifié, autant une opération sur le terrain contenant une pollution ne requiert pas l'intervention d'un opérateur certifié… Cherchez l'erreur !

Intégrer la connaissance des sols dans les projets d'aménagement industriel La connaissance de l'état des sols est un paramètre important dans le choix d'un industriel d'investir dans un site : s'il met une ICPE dessus, à la fin de l'exploitation, il devra en effet remettre le site dans un état similaire à celui où il l'a reçu – une remise en état qui inclut les sols. Avant de s'installer, l'investisseur industriel a donc besoin de connaître l'état des sols du site sur lequel il envisage de développer son projet. Problème des sites clés en main promus par le ministère de l'Économie dans le cadre de l'accélération de la réindustrialisation de la France : cette information sur le niveau de pollution des sols peut cruellement manquer. Ce peut donc être un frein à l'investissement. Plus généralement, l'état des sols apparaît un peu comme le parent pauvre des projets d'aménagement industriel. C'est par exemple le cas des projets d'installation de panneaux photovoltaïques sur des friches industrielles dégradées, où les enjeux de pollution des sols sont considérés au dernier moment, après souvent d'autres enjeux, tels que la biodiversité. Pourtant, si une dépollution des sols s'impose, le coût engendré peut remettre en question la viabilité économique du projet. Autre zone de flou : si le cadre réglementaire des projets de réhabilitation des SIS et des Installations classées pour l'environnement (ICPE) est très strict, il semble plus flottant pour le reste des projets de réaménagement. « Sur la qualité des sols, on est très pauvres en connaissances disponibles, et cela se comprend, ajoute le président de l'UPDS. Car les commanditaires nous sollicitant pour des diagnostics de pollution achètent la donnée, ils ne souhaitent pas nécessairement la partager. Ils n'en ont d'ailleurs pas l'obligation. »

Une marge de progrès semble possible aussi du côté de la gestion des terres excavées. Les opérations relatives à cette gestion « échappent assez largement aux professionnels de dépollution des sites », considère David Hiez. Depuis le 1er mai 2023 en effet, en application de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), les mouvements de terre doivent systématiquement faire l'objet d'une déclaration par le maître d'ouvrage au Registre national des déchets, terres excavées et sédiments (RNDTS), dans une optique de contrôle et de traçabilité. En décembre 2023, le BRGM annonçait 2 millions de tonnes de terres excavées enregistrées au RNDTS sur neuf mois, pour un flux annuel moyen estimé, également par le BRGM, à 100 millions de tonnes.

Autre point appelant de possibles effets opérationnels : l'évacuation des terres vers les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) pourrait évoluer avec la réintroduction de seuils, comme « des mesures en brut sur les terres », indique encore David Hiez, rappelant que « l'évolution des conditions d'acceptation des terres dans les ISDI fait partie des points d'alerte remontés au ministère. »

Polluants émergents : en attente de cadrage

Difficile enfin d'évoquer les SSP sans effleurer le sujet des polluants émergents de type PFAS ou microplastiques, même s'ils sont considérés pour l'instant surtout dans le cadre de questions en lien avec la qualité des eaux. « Des opérations sont menées au moins à l'échelle de pilote, explique David Hiez. Notamment, pour le traitement de l'eau, des opérations de filtration sur charbons actifs, mais leur efficacité de retenue varie en fonction des molécules. Pour le traitement des sols, on reste sur des opérations plus discrètes, différentes techniques sont testées : le lavage, grâce auquel on essaye d'extraire les PFAS des sols pour les mettre dans l'eau, et ensuite traiter l'eau, étant le procédé le plus documenté. »

Pour le président de l'UPDS, la façon dont seront gérées ou réduites les pollutions des sols aux PFAS fait partie des enjeux futurs de la filière. « Mais l'urgence sur ce point, ajoute-t-il, est de savoir à partir de quand on va considérer qu'il faut agir parce que ça pose un problème de santé publique. » De fait, le plan d'action interministériel sur le sujet pousse dans le sens d'une accélération des travaux sur les valeurs toxicologiques de référence – qui seront utilisées dans les études de risques. « Nous avons un groupe de travail dédié à une étude de benchmark international sur la façon dont sont gérés les PFAS dans les autres pays, note David Hiez. Et un autre visant à consolider les points de vue et les retours d'expériences sur la façon dont on peut déterminer et définir un fond pédogéochimique (2) en PFAS », à savoir la présence diffuse de PFAS dans les sols, eu égard notamment à la diversité des sources d'émissions.

Les PFAS sont susceptibles d'apporter un peu de nouveauté dans les laboratoires, et pas seulement dans les éprouvettes. « Ils se retrouvent dans beaucoup de matières plastiques, beaucoup d'équipements, etc. rappelle David Hiez. Or au moment de réaliser un prélèvement, vous devez faire attention aux gants, aux vêtements, voire aux cosmétiques et accessoires que vous portez, parce qu'ils peuvent constituer des pollutions croisées. » Quasi systématiquement déjà, les professionnels préparent des « blancs », des solutions tests pour vérifier qu'ils ne contaminent pas leurs échantillons. Les précautions à prendre seront-elles plus importantes avec la diffusion des PFAS ? Cette question fait partie de celles traitées dans un autre groupe de travail de l'UPDS, focalisé sur les méthodes de prélèvement des matrices. « Des choses sont développées dans les entreprises, l'objectif est de les mettre en commun et de participer à l'élaboration des règles de l'art concernant ces méthodologies de prélèvement. »