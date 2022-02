D'importantes concentrations de dioxine mesurées à proximité de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine

Une étude met en lumière des concentrations de dioxine hors normes dans les œufs de poules élevées à proximité de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine. L'absence de contrôle des émissions lors de phases critiques de l'exploitation du site est pointée du doigt.

Des concentrations « records » de dioxine ont été relevées à proximité de l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), alerte le Collectif Réduire, Réutiliser, Recycler (3R). En association avec Zero Waste et Les Amis de la Terre, il a réalisé des prélèvements d'œufs et de végétaux à proximité du plus grand incinérateur d'Europe, d'une capacité annuelle de 720 000 tonnes. Analysés par la fondation néerlandaise ToxicoWatch, les échantillons font apparaître des concentrations « parmi les plus élevées des études de biosurveillance menées par ToxicoWatch en Europe ».

Afin d'évaluer la présence de dioxine dans l'environnement, le Collectif 3R a réalisé des prélèvements de marqueurs naturels de la présence de ces molécules : des œufs de poules élevées en plein air, des arbres à feuilles persistantes (oliviers et résineux) et des mousses. Ces prélèvements ont été réalisés à Alfortville, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine et Paris, quatre communes proches de l'installation, implantée le long du périphérique parisien.

Des œufs impropres à la consommation

Les œufs prélevés dans deux communes affichent des taux particulièrement élevés : ceux d'un site à Alfortville, à 2,2 km (29 picogrammes en équivalent toxique par gramme (pg TEQ/G) de matière grasse) ; ceux d'un site à Ivry-sur-Seine, à 1,1 km de l'incinérateur (25 pg TEQ/g).

À titre de comparaison, la réglementation européenne plafonne à 5 pg TEQ/g la quantité de dioxine autorisée dans les œufs commercialisés. Cette valeur limite européenne, précise le rapport, est elle-même élevée par rapport aux dernières recommandations de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa). En 2018, explique ToxicWatch, elle a recommandé de diviser par sept ce seuil afin de limiter à 2 pg TEQ par kg de poids personnel la quantité de dioxine consommée chaque semaine par les Européens.

En réalité, quasiment tous les résultats des mesures effectuées sur les œufs dépassent les valeurs limites réglementaires européennes. Les œufs prélevés à Alfortville (à 2,8 km) contiennent 18 pg TEQ/g de dioxine, ceux du site à Paris (à 2,2 km) affichent 13 pg TEQ/g et ceux de trois sites regroupés à Ivry-sur-Seine, à 1 km de l'incinérateur, affichent 11 pg TEQ/g. Seuls les œufs provenant d'un poulailler à Ivry-sur-Seine (à 1,6 km) respectent la réglementation, avec une concentration de 2,3 pg TEQ/g.

Des records en Europe

Ces résultats ont été comparés aux études de biosurveillance réalisées par ToxicoWatch, entre 2019 et 2021, autour d'autres incinérateurs européens. L'installation francilienne se démarque en affichant les deux concentrations les plus élevées de l'ensemble des prélèvements effectués en Europe. Plus globalement, quatre des sites de prélèvement associés à Ivry-Paris XIII figurent parmi les sept sites affichant les plus fortes concentrations de dioxine mesurées par ToxicWatch.

Quant aux concentrations mesurées sur les végétaux dans un rayon d'un kilomètre autour de l'incinérateur, elles « sont supérieures de plus de 400 % à celles relevées dans le cadre de la biosurveillance menée par les prestataires de Suez », explique le Collectif. Et de préciser que le rapport « exprime des doutes importants sur la plausibilité des faibles valeurs d'émission de dioxine présenté [par l'exploitant du site] ». Le site affiche, en effet, un respect des valeurs d'émissions annuelles de dioxine (moins d'un gramme par an).

Surveiller les arrêts et démarrages

« Il est scientifiquement difficile d'établir avec certitude l'origine de [la] présence [des dioxines] dans les communes autour de l'incinérateur d'Ivry-Paris XIII », admet le Collectif 3R. Pour autant, certains éléments tendent à désigner l'installation. En particulier, les analyses effectuées par ToxicWatch révèlent « la présence dans les dioxines analysées de profils de congénères typiques de l'incinération de déchets ».

L'association précise, en outre, que les profils de dioxine relevés autour de l'incinérateur francilien sont également similaires à ceux observés par ToxicoWatch sur les cheminées de l'incinérateur de Harlingen (Pays-Bas), qui a récemment fait l'objet de mesures en continu pendant 20 000 heures, phase d'arrêt et de redémarrage incluses.

Ces éléments « plaident, selon ToxicWatch, pour une surveillance renforcée des émissions [de l'incinérateur] avec des mesures en continu, y compris lors des phases d'arrêt et de démarrage, et une transparence accrue sur leur diffusion », explique le Collectif 3R. Or, ces phases ont tendance à se répéter, car « les incidents sérieux ne sont pas rares » sur l'installation, inaugurée il y a plus de cinquante ans.

Et si l'association insiste sur les émissions dues aux arrêts et démarrages, c'est parce que « des travaux scientifiques récents indiquent que les [PCB dioxin-like] sont fortement émis lors de [ces] phases ». En cause : l'instabilité des températures qui constitue « une variable essentielle » dans la formation des molécules de dioxine.