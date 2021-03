L'Anses recommande des VLEP pour le dioxyde de titane sous forme nanoparticulaire

Suite à la publication d'un rapport d'expertise collective, l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) recommande des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) pour le dioxyde de titane sous forme nanométrique (TiO 2 -NP).

Elle préconise une VLEP-8H de 0,80 microgramme par mètre cube (µg/m3). « Le respect de cette valeur permet de prévenir l'inflammation pulmonaire », assure l'Anses. Faute de données disponibles sur les effets immédiats du TiO 2 -NP, elle recommande également de ne pas dépasser la concentration de 4 µg/m3 sur une durée de 15 minutes. « Le respect de cette valeur permet de limiter l'importance et le nombre de pics d'exposition au cours d'une journée de travail », explique l'établissement public. Une expertise en cours permettra de déterminer les méthodes de mesure des concentrations de TiO 2 -NP dans l'air au regard de ces VLEP, annonce l'Anses.

Ces VLEP sont fixées dans la continuité de l'expertise que l'Agence a menée pour déterminer une valeur toxicologique de référence (VTR) pour la population générale. En avril 2019, elle a fixé cette valeur à 0,12 µg/m3 pour la variante P25 du TiO 2 -NP.

Avec 17 000 tonnes produites ou importées par an, le TiO 2 -NP est l'un des nanomatériaux les plus utilisés dans l'industrie. En particulier pour ses propriétés d'absorption des rayonnements ultraviolets et photocatalytiques, explique l'Anses. Cette substance peut causer une inflammation pulmonaire, à l'origine de cancers, chez les travailleurs exposés par voie respiratoire. La toxicité du TiO 2 -NP dépend de plusieurs paramètres physico-chimiques : taille, forme, présence ou non d'un revêtement de surface, cristallinité.