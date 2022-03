La Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est créée

Les affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture disposeront désormais d'une direction générale. Un décret et un arrêté, publiés au Journal officiel le 1er mars, fusionnent les deux principales directions existantes sur ces thématiques, celle des affaires maritimes (DAM) et celle des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).

La nouvelle Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA) sera structurée en trois services : celui de la pêche maritime et l'aquaculture durables (économie des pêches et de l'aquaculture, ressources halieutiques, appui scientifique), celui dédié aux flottes et aux marins (emploi maritime, gens de mer, navires, flotte de commerce) et enfin un service pour les espaces maritimes et littoraux (planification maritime, économie bleue, sauvetage, navigation, et contrôle en mer, capitaineries et police portuaire, nautisme et plaisance).

« Je me félicite de la création de cette nouvelle direction générale, qui sera l'outil privilégié du Ministère de la mer pour définir et mettre en œuvre l'ambition maritime du Gouvernement, a réagi Annick Girardin, ministre de la mer. Sans attendre, je lui ai demandé de travailler à la refonte de la stratégie nationale de la mer et du littoral et à la relance du processus de planification en mer ».

Éric Banel, à la tête, depuis décembre 2020, de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de l'agriculture, devient son premier directeur général. La DGAMPA exercera la tutelle notamment de l'Ifremer et de FranceAgriMer. Une stratégie commune va être définie pour cette nouvelle direction générale et une démarche de projet de service sera conduite tout au long de cette année 2022.

« Un an et demi après la constitution du Ministère de la mer, cette décision du Gouvernement vient renforcer l'ambition maritime de la France, assure ce dernier dans un communiqué. Elle a pour mission de mieux concilier les différents usages sur un espace maritime de plus en plus convoité, réaffirmant la place de la mer au sein des politiques publiques, tout en veillant à une meilleure protection de nos ressources et de nos milieux marins ».