La Ville de Paris accompagne les commerçants qui passent aux emballages réemployables

La Ville de Paris accompagne financièrement et techniquement les commerçants qui souhaitent passer aux contenants réutilisables. Pour cela, elle propose trois mesures qui constituent « un accompagnement personnalisé » en vue d'abandonner l'utilisation d'emballages jetables.

La vente à en emporter, explique la Ville de Paris, génère chaque année 13 milliards d'emballages jetables. « Développer, à l'échelle locale, un système du réemploi des emballages permettra de réutiliser des milliers d'emballages à Paris et de sortir du tout-jetable tout en créant des emplois locaux », estime la Ville, qui ambitionne « d'offrir un parcours sans plastique à usage unique aux visiteurs des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ».

Cette initiative se place aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec), qui impose depuis le 1er janvier l'utilisation de contenants réemployables pour la restauration sur place et qui fixe un objectif de 10 % d'emballages réemployables à l'horizon 2027.

Un guichet unique pour les aides

Afin d'accélérer le développement de la consigne pour réemploi dans le secteur de la restauration hors domicile, l'exécutif parisien propose d'abord un guichet d'aide résesrvé aux demandes de subvention pour financer les investissements nécessaires au passage à des emballages réutilisables. Cette aide porte sur l'acquisition des contenants et autres matériels pour le réemploi, ainsi que la réalisation des travaux d'adaptation du commerce à cette transition (respect de la marche en avant, mise en place d'une zone de plonge, etc.).

Concrètement, les demandes de subvention sont à envoyer à DAE-consigne@paris.fr, accompagnées des devis correspondants. Cette aide complète les dispositifs « Tremplin pour la transition écologique » de l'Agence de la transition écologique (Ademe) et « Chèque vert pour la transition écologique pour des artisans et des commerçants » de la Région Île-de-France. Chacun d'entre eux propose une aide pouvant atteindre 5 000 euros pour l'achat de contenants réemployables et des équipements associés.

Ensuite, la mairie propose deux guides. Le premier est un guide des solutions destiné aux commerçants parisiens souhaitant passer aux contenants réutilisables. Il présente les options possibles (choix des contenants, du type de consigne et du système de collecte et de lavage). Le second est le catalogue des solutions de consigne subventionnées par la Ville de Paris. Sept solutions sont présentées, pour que « les commerçants parisiens puissent les tester gratuitement ».