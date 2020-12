Fenêtres en fin de vie : création d'une structure de collecte et de démantèlement dans le Grand Ouest

Atlantem Industries et Fenétréa, deux fabricants de menuiseries bretons, Riou Glass, un producteur indépendant de vitrage, et le groupe Bohelay, une société spécialisée dans la logistique du recyclage, lancent Menrec, un service de collecte et de démantèlement de menuiseries en fin de vie dédié au Grand Ouest. « Cette nouvelle organisation ambitionne de valoriser les différents matériaux des menuiseries en fin de vie (bois, PVC, aluminium et verre) et leur réemploi pour la fabrication de nouvelles solutions (fenêtres, portes et volets) », expliquent les partenaires. L'activité de démantèlement débutera au 1er mars 2021.

L'objectif est de fournir « une solution clé en main en matière de collecte et de démantèlement de menuiseries en fin de vie, sans surcoût par rapport à la situation actuelle ». Les détenteurs de fenêtres usagées obtiendront une attestation « prouvant que les menuiseries remplacées rentrent dans un dispositif d'économie circulaire ».

Concrètement, les artisans, menuisiers, réseaux de fenêtriers auront à leur disposition des racks ou des bennes. Une fois pleins, ces dispositifs de collecte seront acheminés vers une unité de démantèlement qui sera installée dans le Morbihan. Le PVC, l'aluminium, le bois et le vitrage y seront dissociés pour être envoyés vers des centres de recyclage. Les matières seront ensuite réintroduites dans la fabrication des fenêtres et des vitrages des trois partenaires spécialisés dans ces produits.