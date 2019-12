Les documents stratégiques de façade maritime sont publiés

L'État a mis en ligne les quatre documents stratégiques de façade (DSF) récemment adoptés par les préfets coordonnateurs de façade. Pour chacune des quatre façades maritimes en métropole (Manche-Est - Mer du Nord, Nord-Atlantique - Manche Ouest, Sud-Atlantique et Méditerranée), le DSF précise les conditions de mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, adoptée en février 2017, en tenant compte des spécificités locales. Le document comporte notamment une planification spatiale sous la forme d'une carte des vocations des espaces maritimes.

À l'issue de la consultation publique et des instances prévues, les deux premières parties des DSF ont été adoptées fin septembre 2019 et sont maintenant accessibles. Quant aux deux autres parties (plan d'action et dispositif de suivi), elles seront élaborées pour adoption à l'horizon 2021.