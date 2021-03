EDF crée Datanumia, filiale spécialisée dans les données énergétiques

Le Groupe EDF annonce la création d'une filiale spécialisée dans l'optimisation et le management des consommations énergétiques. Baptisée Datanumia, elle est issue de la fusion de ses deux filiales Netseenergy et Edelia. EDF envisage ainsi de devenir un acteur européen de premier plan dans le domaine des données énergétiques au service des clients.

Datunamia développera « des solutions digitales innovantes pour suivre, optimiser et piloter les consommations énergétiques et l'empreinte carbone, dans l'habitat individuel ou collectif, les bâtiments tertiaires et les industries », indique EDF. Les consommations des clients seront notamment comparées avec celles de sites ou foyers similaires, afin d'estimer la répartition par usage (chauffage, éclairage, etc.) et de mettre en place des alertes pour réduire les consommations ou accroître la performance énergétique, en cas de dépassement. Des solutions seront également développées pour l'autoconsommation photovoltaïque ou les véhicules électriques.