Territoire rural peu dense, la Dordogne réussit l'exploit de réunir assez d'usages – et d'acteurs motivés – pour élaborer un écosystème local autour de l'hydrogène. Les explications de Philippe Lauret, président du cabinet d'études Enooia.

Vivre dans un environnement rural peu dense n'empêche pas de construire des projets liés à l'hydrogène cohérents. Très vaste, c'est même l'un des plus grands du pays, le département de la Dordogne compte un peu plus de 400 000 habitants, seulement, et très peu de grandes agglomérations susceptibles d'utiliser ce vecteur d'énergie. Avec l'objectif de commencer à décarboner sa flotte de véhicules, tout en favorisant sa souveraineté énergétique, le conseil départemental de Dordogne s'est pourtant lancé dans une expérimentation de production et d'usage de l'hydrogène.