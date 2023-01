Rénovation énergétique : Dorémi augmente son capital de plus de 1,5 million d'euros

Pour doper sa croissance, Dorémi, entreprise sociale et solidaire créée par l'Institut NégaWatt, a levé 580 000 euros, via la plateforme de financement participatif Wiseed. Cette seconde levée de fonds citoyenne intervient après une précédente de plus de 1 million d'euros durant l'été 2022, auprès de trois investisseurs (France Active Investissement, Schneider Electric Energy Access et Edilians).

Dorémi propose une offre de rénovation énergétique complète et performante des maisons individuelles. La société forme aussi les artisans aux techniques de rénovation à un niveau bâtiment basse consommation (BBC) et à la maîtrise des coûts des travaux. « Cette augmentation de capital de plus de 1,5 M€ est une étape essentielle à la dynamique impulsée par Dorémi en faveur de la rénovation performante », se félicite l'entreprise.