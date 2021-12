Les exploitants de parcs éoliens utilisent les drones pour analyser la santé de leur machine. Une prestation dorénavant internalisée et réalisée directement par les opérateurs de maintenance. Regards croisés des sociétés Supairvision et Skyvisor.

Une fois en service, les parcs éoliens ne sont pas abandonnés à leur sort. Ils sont suivis à distance et sur place par des techniciens, qui veillent au bon fonctionnement des machines. Les contrôles sont réguliers et certains nécessitent une inspection minutieuse de l'état des éoliennes, du pied du mât jusqu'à la pointe des pales. Pour ces opérations de maintenance, le drone est devenu un outil incontournable. Il présente des avantages non négligeables par rapport à une intervention classique.

Encore faut-il savoir piloter un drone. Mais rien n'est plus simple. La réglementation a récemment évolué pour simplifier leur utilisation. Les formations sont désormais rapides et, sur le plan technique, des programmations permettent un pilotage automatique. Il faut néanmoins être capable de reprendre la main, si nécessaire. Les prestataires proposent désormais de former les opérateurs de maintenance en une demi-journée et fournissent des logiciels de collecte de données. En France, le marché est composé de 8 000 éoliennes terrestres. Avec l'éolien offshore, le drone sera encore plus adapté. Détails en vidéo avec Sébastien Arnould, fondateur et directeur général de Supairvision, et Paul Fontaine, fondateur de Skyvisor.