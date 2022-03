E-commerce : l'Ademe sélectionne six projets d'études sur son impact environnemental

Toujours dans un souci de lutter contre l'impact environnemental du numérique et des activités concernées, l'Agence de la transition écologique (Ademe) a dévoilé les six lauréats de son appel à projets E-commit. Ce dispositif, lancé en juin 2021, a pour objectif de soutenir la réalisation d'études visant à diminuer les impacts négatifs du e-commerce, en particulier du transport de marchandises, de la logistique et de la « supply-chain ».

Parmi les six projets sélectionnés, trois porteront sur les impacts des activités d'e-commerce d'une localité. L'étude de terrain E-comMEL, menée par la ville de Lille, dessinera un portrait du commerce en ligne dans la métropole du Nord. Le projet E-Impact, porté par la société Urban Radar, spécialisée dans la data-visualisation de la mobilité urbaine, et le pôle européen d'excellence logistique des Hauts-de-France (Euralogistic), se concentrera sur le pôle métropolitain de l'Artois (Pas-de-Calais). La chambre départementale d'agriculture du Vaucluse prévoit, quant à elle, d'établir un guide des bonnes pratiques environnementales du e-commerce collaboratif local « En direct de nos fermes ».

Les trois autres projets lauréats présentent chacun des objectifs plus précis. L'entreprise Ezytail souhaite étudier la possibilité de s'appuyer sur des colis réutilisables. Swoopin compte sur l'élaboration d'une offre de services logistiques et de livraison « 100 % verte ». Enfin, le projet Ecomga ambitionne d'effectuer un « état des lieux initial de l'impact environnemental du e-commerce » en France et de proposer « une projection à 2030 afin de formuler des préconisations opérationnelles ».

En complément de cet appel à projets, l'Ademe a également annoncé le lancement d'un nouvel appel à propositions de recherche, intitulé E-commit-RDI, jusqu'au 15 avril 2022. Ce dernier soutiendra des projets de R&D sur l'évolution technique et organisationnelle du e-commerce ainsi que des expérimentations de nouvelles techniques vouées à le « verdir ».