Avec le projet Dreaup, le CSTB recrute des collectivités de toutes tailles, partout en France, pour mettre à jour les statistiques de l'eau et leur donner les clefs d'une politique adaptée à leur territoire. Détails avec Maxime Roger, son directeur eau.

Dreaup. C'est le petit nom d'un nouveau projet lancé par la jeune direction de l'eau du Centre scientfique et technique du bâtiment (CSTB). L'idée est d'analyser sur un territoire les usages de l'eau et de mettre à jour des statistiques obsolètes. Traditionnellement, on estime qu'un Français consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour et qu'une douche consomme entre 40 et 60 litres. Mais ces chiffres, et bien d'autres, reflètent-ils encore la réalité à l'heure où les équipements de la maison sont de plus en plus économes et où la sensibilisation aux pénuries d'eau gagne du terrain ?

À travers des enquêtes, des tests de produits et des foyers équipés de capteurs, l'équipe du projet Dreaup se donne trois ans pour mieux cerner la situation. Pour les collectivités territoriales participantes, c'est l'occasion de mieux connaître les usagers de leurs services, l'état de leur réseau, de se comparer à d'autres services afin de mettre en place une politique de l'eau adaptée à leur situation. Détails avec Maxime Roger, directeur eau du CSTB, rencontré en janvier dernier à l'occasion du Carrefour des gestion locales de l'eau, à Rennes.